La DGE y el SUTE avanzan en una estrategia para que los docentes accedan a la casa propia

El déficit habitacional de los docentes mendocinos disparó distintas estrategias, tanto de la DGE como del SUTE para que puedan acceder a un lote o a una garantía.

Según pudo confirmar Diario UNO hoy ese Fondo Escolar Permanente tiene unos $522 millones, pero va camino a engordarse cuando se rematen 12 inmuebles que ya tiene disponible la DGE para ese destino.

Pero a esa iniciativa del Gobierno se suma también la del gremio que representa a los docentes: "Estamos llevando adelante una política de adquisición de tierra, cooperativizándonos. Son proyectos de loteos en Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Maipú y Guaymallén", contó el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, en el programa Mañana es mejor, por radio Nihuil.

Según detalló, el déficit habitacional es tal que la demanda de lotes los sobrepasó: "Sólo en Maipú tenemos más de 600 inscriptos para acceder a esos lotes".

La meta del SUTE de conseguir 1.000 lotes para docentes

Esa iniciativa del SUTE de interceder para que los docentes puedan acceder a la compra de un lote creció de tal manera que el gremio, en colaboración con algunas comunas podría sumar cerca de 1.000 lotes en el Gran Mendoza y algunos departamentos del Este. Se trata de lotes de 200 metros que se podrían pagar en 4 años y los interesados pueden obtener requisitos necesarios en la página del SUTE.

Correa aseguró que ese déficit habitacional de los docentes se refleja en la altísima demanda de lotes que ellos relevaron. De hecho ese programa ya tiene casi 1.000 inscriptos: 44 en Lavalle, 53 en La Paz, 57 en Santa Rosa, 83 en Guaymallén y cerca de 700 en Maipú, en donde el proyecto podría llegar a incluir 900 lotes.

"Estamos trabajando con los intendentes para involucrar a las comunas en el proceso de acceso a la tierra, pero además porque ellos pueden colaborar con avanzar en las factibilidades de servicios y la urbanización de esos lotes", avanzó.

Un fondo de garantías para barrios docentes

La Jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García explicó como va a funcionar el nuevo Fondo Escolar Permanente una vez que se operativice.

La funcionaria insistió en que el fondo "no es para la construcción de casas. Lo que se hace es generar una garantía que le sirva al docente, de manera tal que él cumpla con el pago correspondiente de una cuota de servicios, ya sea con una empresa o sea con un banco", explicó.

Y aseguró que el capital de ese fondo, que hoy es de $522 millones, se ampliará no sólo con los 12 inmuebles que tiene para subastar la DGE sino también con otros tantos más que podrían quedar a disposición del Estado porque no tienen herederos.

"En el fondo escolar específico también se aceptan otros bienes que ya tenemos, como joyas o cajas de ahorro. Las personas denuncian que existe una caja de ahorro una caja de seguridad o bienes específicos, y esa persona también se lleva un porcentaje de la subasta,el 15%", detalló García.

Y adelantó que la DGE ya cuenta con varios de esos bienes que ya están en medio del proceso judicial para poder corroborar que esos bienes no tienen sucesores.