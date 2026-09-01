Casas para docentes: autorizaron que el Fondo Escolar respalde los créditos hipotecarios destinados a vivienda

El cambio central es que la DGE podrá afectar parte del Fondo como garantía, contragarantía, caución, reserva o respaldo de operaciones bancarias y financieras vinculadas con programas habitacionales para el personal docente.

Esto significa que los recursos no se utilizarán directamente para construir las viviendas, pero podrán quedar inmovilizados o afectados como garantía para que bancos, desarrolladores u otras entidades otorguen el financiamiento.

Cambios en el Fondo Escolar Permanente

Hasta ahora, el Fondo se nutría, entre otros recursos, de bienes provenientes de remates de herencias vacantes y procesos de extinción de dominio tras condenas en causas de corrupción.

Con la modificación, también podrá recibir el dinero obtenido por la venta, subasta o alquiler de inmuebles, vehículos, muebles e insumos en desuso o rezago que se encuentren bajo la administración de la DGE.

Hebe Casado, presidenta del Senado de Mendoza. Foto: Senado de Mendoza.

La intención oficial es que esos bienes, que en algunos casos representan un gasto de conservación para el Estado, puedan transformarse en recursos para reparar, mantener y equipar escuelas, comprar terrenos o construir nuevos edificios educativos.

La reforma también modifica la Ley 8.706 de Administración Financiera para impedir que los saldos no utilizados del Fondo al finalizar el año sean enviados a Rentas Generales. Esos recursos permanecerán dentro del sistema y conservarán su destino específico.

Cómo respaldará los créditos para docentes

La nueva ley permitirá que la DGE constituya reservas, subcuentas, cuentas especiales, fideicomisos o fondos de garantía destinados a respaldar programas de vivienda docente.

El mecanismo busca facilitar la participación de bancos, desarrolladores privados y organismos públicos como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al ofrecerles una garantía adicional para financiar las operatorias.

La afectación de esos recursos no implicará la suspensión ni la eliminación del Fondo Escolar Permanente. Tampoco podrán utilizarse como garantía los edificios escolares ni los bienes destinados directamente al servicio educativo.

La cantidad de dinero que podrá afectarse, las condiciones de las garantías y el saldo mínimo que deberá conservar el Fondo quedarán sujetos a la reglamentación.

Según explicó el senador oficialista Sergio Márquez durante el debate, la iniciativa combina tres objetivos: mejorar la transparencia en la administración de los bienes de la DGE, fortalecer la infraestructura escolar y facilitar el acceso a soluciones habitacionales para los trabajadores de la educación.

El legislador señaló además que el plan podría favorecer el arraigo de los docentes y permitir que vivan más cerca de los lugares donde trabajan.

La DGE quiere facilitar el acceso a la vivienda para los docentes de la provincia. Imagen ilustrativa.

El plan contempla una primera etapa de 250 viviendas

Como anticipó Diario UNO, el programa habitacional proyectado por la DGE y el IPV contempla una primera etapa de 250 viviendas.

El esquema prevé que los interesados realicen un aporte inicial equivalente al 20% del valor de la casa, que podría pagarse durante 12 o 24 meses. El 80% restante se financiaría mediante un crédito hipotecario, con plazos que podrían extenderse hasta los 30 años.

Las viviendas tendrían aproximadamente 60 metros cuadrados, con 2 dormitorios, cocina comedor y baño. Los terrenos podrían ser aportados por municipios, el Gobierno provincial o desarrolladores privados.

La DGE había identificado predios disponibles en Guaymallén, Ciudad, San Rafael, Godoy Cruz y Junín, aunque la distribución definitiva dependerá de los acuerdos que se alcancen con los municipios y el sector privado.

La sanción de la reforma no significa que ya estén disponibles los créditos ni que se haya abierto una inscripción. Primero será necesaria la promulgación de la ley, su reglamentación y la definición de las operatorias financieras y habitacionales.

El senador Omar Parisi (Fuerza Patria). Foto: radio Nihuil.

Cómo votó la oposición

Durante el tratamiento en el Senado, Luis Novillo (PJ) anunció la abstención de su bloque.

En cambio, Omar Parisi, de Fuerza Patria, acompañó la iniciativa y manifestó su confianza en que el nuevo mecanismo pueda cumplir con los objetivos habitacionales planteados.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consiguió la herramienta legal que buscaba para utilizar el patrimonio administrado por la DGE como respaldo financiero. El próximo paso será transformar esa autorización en créditos concretos y establecer cuántos docentes podrán acceder, bajo qué requisitos y con qué costos.