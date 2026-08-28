Cómo son las nuevas casas del IPV destinada a la clase media: la forma de inscripción para obtener una vivienda

Cómo son las casas del IPV para la clase media

Según lo decidido por el IPV, la construcción de las casas y su forma dependerá de cada uno de los desarrolladores aprobados, pero deberán cumplir con algunos requisitos como:

Deben tener un mínimo de 60 metros cubiertos.

Deben poseer un mínimo de dos dormitorios,

Deben tener un living comedor, además del baño y el jardín.

Además, estas viviendas deberán estar ubicadas en terrenos con servicios y el material usado para su construcción dependerá de las empresas que las construyan. Como también se exige eficiencia energética, una de las posibilidades más fuertes es que posean paneles solares y cada barrio nuevo tendrá entre 5 y 30 casas, aunque aún falta determinar en dónde estará ubicado cada uno de estos.

Cómo inscribirse al plan del IPV: los requisitos

Si bien, aún no está abierta la inscripción para este plan de viviendas, esta se podrá hacer a través del sitio web del IPV. No obstante, se sabe que algunos de los requisitos principales es que el grupo familiar o la persona que vaya a inscribirse debe asegurar un ingreso de 5 salarios mínimos, que equivale a casi $1.800.000 en agosto. Además, no debe poseer ninguna otra propiedad, ni haber sido adjudicatarios de ningún otro plandel Instituto Provincial de Vivienda.

Este no es el único plan de viviendas del IPV, ya que también está en marcha otro exclusivamente hecho para docentes, que tampoco tiene la inscripción abierta todavía. En cambio, uno que sí la tiene es el Construyo Mi Casa, destinado a personas que ya cuenten con terreno y que necesiten fondos para construir su vivienda. Con este plan, cientos de familias ya han podido levantar su techo propio.