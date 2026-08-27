Créditos hipotecarios UVA: cuánto podés pedir hoy y cómo calcular la cuota en cada banco

Las casas aptas para crédito hipotecario esperan por nuevas líneas de financiamiento.

La cuota del nuevo crédito hipotecario que anunció Caputo

El anuncio del gobierno implica una colocación de $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES en los bancos mediante depósitos a plazo fijo para que las entidades puedan contar con fondeo de mayor plazo y destinarlo a nuevos créditos hipotecarios.

Los bancos que reciban esos fondos deberán otorgar créditos para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda, con una tasa que no podrá superar UVA + 7,50%.

Los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y podrán alcanzar hasta 150.000 UVA, unos U$S200.000 según lo que estimó Caputo en conferencia de prensa.

El ministro aseguró que este programa podría alcanzar a unas 18.000 familias, tomando como referencia el monto promedio actual de los créditos hipotecarios, cercano a $114 millones.

Para mostrar cómo funcionaría el nuevo esquema, Caputo presentó un ejemplo concreto: si la propiedad tiene un valor de U$S106.667, el banco financiaría 75% del inmueble. Entonces, el préstamo sería de $120.920.000, a un plazo de 25 años y con una tasa de UVA + 7%.

Con esas condiciones, la primera cuota del crédito hipotecario estimada sería de $865.098.

Dado que la relación cuota-ingreso debe ser de 25%, el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391.

Los créditos hipotecarios UVA vigentes

Mientras se espera la puesta en marcha del nuevo programa, distintos bancos mantienen sus propias líneas de créditos hipotecarios UVA.

Entre las tasas más bajas aparecen las del Banco Nación, que ofrece actualmente una tasa de 6,7% para vivienda única y de ocupación permanente para quienes cobran sus haberes en la entidad y compran una propiedad de hasta 210.000 UVA.

ICBC, por ejemplo, tiene una tasa de 6,9%; mientras que BBVA y Banco Ciudad ofrecen 7,5%.

También aparecen tasas de 8% en Credicoop, 8,5% en Macro y valores superiores en otras entidades.

La diferencia entre una tasa y otra puede modificar de manera significativa la primera cuota y, por lo tanto, el ingreso que necesita demostrar una familia.

Simulación de crédito hipotecario UVA del Banco Nación

El simulador de créditos hipotecarios del Banco Nación permite ver cómo quedan los números con las condiciones vigentes.

En una simulación realizada por Diario UNO para una vivienda valuada en $200 millones, se solicitó -como cliente del banco- un crédito de $120 millones, equivalente a 60% del valor de la propiedad.

Para un plazo de 15 años, el simulador arroja:

Monto de la propiedad: $200.000.000

Monto del crédito : $120.000.000

: $120.000.000 Financiamiento: 60%

Cuota en UVA: 583,19

Valor de la UVA utilizado: $2.093,46

Cuota inicial: $1.220.894

Ingresos netos necesarios del grupo familiar: $4.883.577

Ingresos netos mínimos de los titulares: $2.441.789

TNA: 6,7%

CFT TNA: 9,06%

CFT TEA: 9,45%

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario

Uno de los principales requisitos que deben mirar los interesados es la relación entre la cuota y los ingresos.

En general, la primera cuota de los créditos hipotecarios UVA no puede superar 25% de los ingresos del solicitante o del grupo familiar, aunque existen diferencias entre las entidades.

Algunas entidades establecen además ingresos mínimos: Credicoop exige más de $3,5 millones; ICBC, $1,4 millones; BBVA, $1.506.400; Santander, $2,24 millones, y Supervielle, más de $5 millones.

De cuánto es la cuota inicial de un crédito hipotecario UVA

Existen diferencias importantes entre las cuotas iniciales de los distintos bancos. Para una propiedad de $200 millones, un préstamo de $120 millones a 15 años en el Banco Nación, la cuota inicial sería de $1.220.894, con una tasa de 6,7%.

Ese mismo crédito, según la simulación del BBVA y una tasa de 7,5%, el valor de la primera cuota sería $1.121.689.

El crédito hipotecario cayó en el primer semestre de 2026

El problema del acceso al crédito hipotecario no pasa solamente por la existencia de líneas UVA.

En Mendoza, el mercado inmobiliario viene mostrando una situación particular: mientras existe una oferta récord de propiedades para alquilar, con más de 2.200 inmuebles publicados, una parte de los propietarios mantiene sus viviendas en venta a la espera de compradores. Esta situación se da especialmente en las propiedades de gama alta, en barrios privados.

A nivel nacional, el otorgamiento de créditos hipotecarios se contrajo con fuerza durante el primer semestre. Según los datos utilizados en un análisis de Diario UNO, cayó 42,1% interanual, con 11.607 préstamos frente a más de 25.000 en el mismo período anterior.

Ese retroceso explica por qué el gobierno nacional busca ampliar el fondeo de los bancos. Uno de los problemas principales es que las entidades otorgan créditos hipotecarios a 20, 25 o 30 años, pero buena parte de sus depósitos tiene plazos mucho más cortos. La iniciativa de Luis Caputo busca que el FGS les aporte fondos de mayor duración para que puedan ampliar la oferta.