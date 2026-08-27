Video: un ladrón intentó ingresar a una casa pero quedó atrapado en el techo y tuvo que ser rescatado

[SOCIEDAD] En Salta, quiso entrar a robar a una casa a través del techo, pero quedó enganchado y no pudo bajar: fue rescatado y detenido por la Policía. https://t.co/mHaj7d8Bvg pic.twitter.com/O3QwvXpqiL — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 26, 2026

La situación del ladrón que fue atrapado en Salta

El momento generó tensión entre los residentes de la zona, que se acercaron hasta la casa en la que ocurrió el hecho para ver qué pasaba. Luego de unos segundos, en el video se puede ver cómo el sospechoso entregó una mochila que llevaba y logró acomodarse para bajar por la escalera. Una vez que descendió, fue reducido por dos efectivos que lo esposaron para trasladarlo a una dependencia policial.

La particularidad de este intento de robo radica en el método elegido: el acceso por los techos, lo que finalmente lo dejó en una posición de la que no pudo salir por sus propios medios.

Fueron los vecinos del sector quienes advirtieron la situación del robo en curso. Ante lo que estaban observando, procedieron a dar aviso de inmediato a las autoridades competentes. Transcurridos solo unos minutos desde esa comunicación, llegaron al sitio efectivos pertenecientes a Seguridad Urbana junto con personal de la División Motorizada. Su presencia fue esencial para resolver el problema planteado por el sospechoso atrapado.

Tal como se puede apreciar en un video que registró los hechos, los agentes policiales debieron hacer uso de una escalera con el fin de alcanzar la posición en la que se encontraba el ladrón. Una vez allí, lo asistieron para que pudiera abandonar el lugar en el que había quedado retenido. En un momento determinado de esa secuencia, un vecino gritó hacia el sospechoso las palabras “Dale salí de ahí, ya está”, en un claro llamado a que descendiera sin demoras.

La escena completa generó un clima de tensión entre los residentes de la zona. Muchos de ellos se acercaron hasta la casa involucrada en el hecho con el objetivo de observar de cerca qué era exactamente lo que estaba ocurriendo.