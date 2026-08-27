El peor final para una mujer que bajó del colectivo y se le enganchó un pie

Cómo fue el trágico accidente en la avenida Cabildo

De acuerdo con la reconstrucción inicial elaborada por la Policía de la Ciudad, el siniestro vial se desencadenó cuando la pasajera terminó de descender del vehículo. Al momento en que el chofer reanudó la marcha para continuar el recorrido, la víctima quedó atrapada por un pie en la estructura del transporte, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros a lo largo del carril y terminara debajo del chasis de la unidad.

SE BAJÓ DEL COLECTIVO Y MURIÓ ARROLLADA



Ocurrió hoy por la mañana en el Metrobús ubicado en Cabildo y Maure, en el barrio porteño de Palermo. Una jubilada de 78 años había descendido de la unidad de la línea 67 y, cuando la unidad retomó la marcha, quedó enganchada del pie. pic.twitter.com/aEGvDWEqXg — Nico Transito (@Nicotransito) August 25, 2026

Operativo de rescate y trabajo de emergencias

Alertados por los llamados de los testigos al 911, efectivos de seguridad, bomberos y ambulancias del sistema público se desplegaron de urgencia en la escena: