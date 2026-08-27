Un fatal accidente de tránsito se produjo en el carril exclusivo del Metrobús en el barrio porteño de Colegiales, donde una mujer de 78 años falleció tras ser atropellada por un interno de la línea 67. El trágico hecho ocurrió sobre la avenida Cabildo al 475, entre las calles Jorge Newbery y Maure.
El peor final para una mujer que bajó del colectivo y se le enganchó un pie
La víctima, de 78 años, quedó enganchada del pie cuando el colectivo reinició la marcha y murió tras ser arrastrada
Cómo fue el trágico accidente en la avenida Cabildo
De acuerdo con la reconstrucción inicial elaborada por la Policía de la Ciudad, el siniestro vial se desencadenó cuando la pasajera terminó de descender del vehículo. Al momento en que el chofer reanudó la marcha para continuar el recorrido, la víctima quedó atrapada por un pie en la estructura del transporte, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros a lo largo del carril y terminara debajo del chasis de la unidad.
Operativo de rescate y trabajo de emergencias
Alertados por los llamados de los testigos al 911, efectivos de seguridad, bomberos y ambulancias del sistema público se desplegaron de urgencia en la escena:
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Constatación de la muerte: Médicos del SAME arribaron al lugar pasadas las 9:20 de la mañana y constataron el fallecimiento instantáneo de la anciana como consecuencia de la gravedad de los traumatismos provocados por la maniobra.
Intervención de bomberos: Integrantes del Destacamento Palermo de los Bomberos de la Ciudad montaron un operativo especial en la calzada para proceder a la compleja extracción del cuerpo atrapado debajo del chasis.
Evacuación de los pasajeros: Los usuarios que se trasladaban a bordo del colectivo descendieron por sus propios medios y de forma ordenada tras percatarse de la tragedia.
Las autoridades judiciales de turno iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor de la línea 67 y realizar los peritajes mecánicos al transporte público, generando cortes y demoras parciales sobre la traza del Metrobús en el sector afectado.
En pocas palabras
- Tragedia en Colegiales: Mujer de 78 años falleció tras ser arrastrada por un colectivo de la línea 67.
- Accidente fatal: La víctima bajó del Metrobús y su pie quedó enganchado, provocando que el chofer reiniciara la marcha.
- Peritajes en curso: Autoridades investigan las responsabilidades y realizan peritajes mecánicos al transporte público.