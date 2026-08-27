Un hecho de extrema gravedad sacudió a la comunidad educativa de San Miguel de Tucumán. Un estudiante de 14 años ingresó con un arma de fuego a la Escuela Congreso de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula en pleno horario escolar. Afortunadamente, el proyectil impactó contra una pared y no se registraron personas heridas, aunque el incidente generó momentos de pánico entre los presentes.
Pánico en una escuela por un alumno de 14 años que llevó un arma y disparó dentro del aula
El episodio ocurrió en la Escuela Congreso de Tucumán durante una clase. El proyectil impactó contra la pared sin dejar heridos. Las autoridades activaron protocolos de contención
Manipulación en el aula y confusión durante la clase
El suceso se registró durante la tarde del martes en la franja horaria de las 14:30, mientras se dictaba la materia de Historia. El menor se encontraba manipulando el arma y colocándole municiones en el tambor dentro del salón de clases, acción que quedó grabada en video por sus propios compañeros de curso.
En medio de la manipulación, se produjo la detonación del arma de fuego. Tras el impacto, el docente a cargo creyó inicialmente que la explosión se debía a la pirotecnia de un petardo. Sin embargo, al constatar la presencia del revólver y la marca de bala en la mampostería, las autoridades de la institución activaron de inmediato los protocolos de seguridad.
- Intervención del colegio: El equipo directivo aisló al estudiante, resguardó el arma y dio aviso inmediato a la Comisaría Segunda y a la Unidad Regional Capital.
- Proceso de contención: Personal del Ministerio de Educación provincial inició un abordaje pedagógico y psicológico para contener las secuelas emocionales de los estudiantes, del docente y del personal del establecimiento.
- Entrega a los tutores: El menor fue entregado a sus padres tras la llegada de las autoridades policiales y actualmente enfrenta las instancias correspondientes de la Justicia de Menores.
Investigación judicial y acuerdo de convivencia escolar
El subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, confirmó que la fuerza se encuentra abocada a determinar la titularidad del armamento. El propio adolescente reconoció ante las autoridades que había trasladado el revólver desde su domicilio familiar, por lo que la causa busca esclarecer posibles responsabilidades de los adultos a cargo.
En el plano institucional, el vicedirector del colegio, José Soria, detalló que una vez que avance el proceso judicial, el Consejo Escolar —integrado por directivos, preceptores, docentes y tutores— evaluará la aplicación del acuerdo escolar de convivencia para determinar las sanciones definitivas que le corresponderán al alumno tras la violencia escolar registrada.
En pocas palabras
- Incidente escolar: Un alumno de 14 años disparó un arma dentro de un aula en San Miguel de Tucumán.
- Sin heridos: El proyectil impactó en la pared, pero no hubo víctimas. Se activaron protocolos de seguridad.
- Investigación: Se analiza la procedencia del arma y se aplicará el acuerdo de convivencia escolar.