Pánico en una escuela por un alumno de 14 años que llevó un arma y disparó dentro del aula

Manipulación en el aula y confusión durante la clase

El suceso se registró durante la tarde del martes en la franja horaria de las 14:30, mientras se dictaba la materia de Historia. El menor se encontraba manipulando el arma y colocándole municiones en el tambor dentro del salón de clases, acción que quedó grabada en video por sus propios compañeros de curso.

En medio de la manipulación, se produjo la detonación del arma de fuego. Tras el impacto, el docente a cargo creyó inicialmente que la explosión se debía a la pirotecnia de un petardo. Sin embargo, al constatar la presencia del revólver y la marca de bala en la mampostería, las autoridades de la institución activaron de inmediato los protocolos de seguridad.