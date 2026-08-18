Pidieron la captura internacional a un ladrón que le robó la camioneta a un intendente

El pedido fue formulado por el delito de "robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda", a partir de los elementos reunidos durante las diligencias desarrolladas por el Grupo de Investigaciones Sector Número 43.

Entre las medidas realizadas se encuentran tareas de campo, declaraciones testimoniales, la confección de un identikit y el análisis de registros de cámaras de seguridad, elementos que permitieron avanzar en la identificación de uno de los presuntos autores.

A partir de estos resultados, el fiscal Cazón avanzó con el pedido de captura nacional e internacional, teniendo en cuenta además los indicios de que el sospechoso se encontraría en Bolivia y que el vehículo sustraído habría ingresado a ese país.

Según la información incorporada a la causa, la camioneta fue detectada mediante cámaras de seguridad en la ciudad boliviana de Yacuiba.

En ese marco, Cazón solicitó que, en caso de disponerse la medida, la orden sea incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el territorio nacional y que se requiera la emisión de una Notificación Roja de Interpol para procurar su localización y captura a nivel internacional.

El hecho

La investigación se inició tras la denuncia de Subelza por la sustracción de una camioneta Toyota Hilux modelo 2024, que había dejado el miércoles pasado en un lavadero ubicado sobre avenida 9 de Julio, en el barrio Luján de Salvador Mazza, ubicado 400 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

De acuerdo con las actuaciones, el encargado del establecimiento manifestó inicialmente que había sido sorprendido por cuatro personas armadas, quienes lo maniataron y amenazaron para apoderarse del vehículo.

Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, precisó que habrían sido tres los autores y señaló que llegaron caminando hasta el lugar.

Las primeras diligencias permitieron reconstruir parte del recorrido de fuga hacia la zona de Sauzal, mientras que el avance de la investigación aportó elementos que indicarían que la camioneta habría cruzado hacia Bolivia.

Fuente: noticiasargentinas.com