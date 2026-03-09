Rompió el vidrio de una camioneta estacionada pero se quedó dormido en pleno robo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 9 Litoral (@9digitalok)

El robo somnoliento

Según contó Patricia en diálogo con LM Neuquén, el sujeto no era un completo extraño para los residentes de la zona. “Lo vemos siempre dando vueltas, no es la primera vez que aparece”, relató la mujer. La familia lo había visto merodear en varias oportunidades, lo que aumentó la sorpresa al encontrarlo dentro del vehículo familiar.

Ante la escena, Patricia decidió grabar un video con su celular para documentar el hecho y, al mismo tiempo, visibilizar el problema de inseguridad que afecta al barrio. Intentó despertar al ladrón junto a su padre, pero no hubo respuesta: el intruso seguía sumido en un sueño profundo. “No sabíamos si tenía un arma o si podía reaccionar mal, así que llamamos a la Policía para que se encarguen ellos”, explicó la vecina.

El hombre, de entre 30 y 35 años, no solo había roto el vidrio, sino que también intentó forzar el arranque. “No entiendo cómo se quedó dormido, no sabemos si consumió algo”, comentó Patricia, especulando sobre la posible influencia de drogas o alcohol. Para evitar cualquier nuevo intento una vez que el sujeto despertara, la familia desconectó la batería de la camioneta.

Las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra y en el domicilio familiar aportaron más detalles al esclarecer lo sucedido. Las imágenes mostraron al hombre rondando la zona durante toda la noche, caminando de un lado a otro sin aparente rumbo fijo. En un momento, incluso se acercó a un vecino intentando venderle algunos objetos, antes de regresar a la camioneta y consumar el intento de robo.