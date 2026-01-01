Roberto Gómez, representante de la empresa Megamecánica, analizó la creciente ola de robos de vehículos en Chile. El especialista destacó que los delincuentes actúan con gran rapidez, especialmente al sustraer camionetas, las cuales son vulneradas en pocos minutos a pesar de sus sistemas de seguridad de fábrica.
Robo de camionetas en Chile: un especialista detalló cómo operan las bandas
El especialista en mecánica Roberto Gómez explicó la modalidad de los robos de camioneta en Chile y la ruta hacia Bolivia de los vehículos sustraídos
Según explicó Gómez en el programa "Primeras Voces" de Radio Nihuil, los robos se realizan mediante la clonación de sistemas electrónicos. Si bien las automotrices realizan inversiones millonarias para modernizar la protección, los ladrones logran hackear los sistemas en plena calle.
"Hay que ir a la vieja usanza de las trabas mecánicas" (Roberto Gómez)
En Chile, se registró un aumento en robos en zonas como La Serena y Concón, donde los delincuentes rompen un cristal trasero para acceder al interior del rodado y logran arrancarlo de forma casi instantánea: "Hay que ir a la vieja usanza de las trabas mecánicas", aconsejó Roberto Gómez.
Algunas de estas trabas pueden ser un corte de combustible que esté escondido o trabas en los frenos, entre otras formas mecánicas que no cambian al funcionamiento del rodado.
"Todo lo que sea para complicarles el robo a los delincuentes es mejor", indicó Gómez.
La vulnerabilidad de los sistemas electrónicos ante los robos
Uno de los presuntos destinos de camionetas robadas -especialmente de marca Toyota- suele ser el mercado de Bolivia.
Roberto Gómez mencionó que existe una alta demanda en ese país, donde se las conoce coloquialmente como las "narco Toyotas", lo que motiva este tipo de robos sin importar las fronteras.
Esta teoría también fue explicada por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien explicó que los grupos delictivos trasladan los rodados hacia zonas de acopio para luego sacarlos del país a través de la Ruta 5 hacia Bolivia. Por esto, detalló que organizaron un operativo de vigilancia las 24 horas en puntos críticos.
A pesar de que las fábricas automotrices colocan softwares cada vez más complejos para evitar los robos, los delincuentes están muy actualizados, a veces mucho más que los mecánicos, a quienes se les complica escanear estos rodados.
Es por esto que para mitigar el riesgo de robos, Roberto Gómez sostuvo que una buena opción es volver a los viejos métodos y utilizar dispositivos de seguridad física que compliquen la tarea delictiva.
El camino de las camionetas robadas en Chile
En Chile se roban cerca de 30.000 vehículos por año y, según referentes del sector automotor, alrededor del 10% (unos 3.000) termina cruzando hacia Bolivia, donde se estima que circulan 1,3 millones de rodados irregulares (“chutos”).
Las camionetas y SUV de alta gama lideran los robos (con modelos como Toyota Hilux y RAV4 a la cabeza). Se las traslada hacia el norte para salir del país por el desierto, aprovechando una frontera porosa con decenas de pasos no habilitados.
El fenómeno pega de lleno en la temporada de verano por el aumento de turistas mendocinos víctimas de robos, tanto con el auto estacionado como mediante modalidades violentas como la “encerrona”.