Un joven de 28 años años murió en un accidente cuando manejaba una moto robada

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar donde los médicos constataron que Lucero murió inmediatamente, mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital Central con heridas de gravedad.

El robo de una moto que terminó en un accidente

Las víctimas circulaban en una moto Zanella de 150 cilindradas la cual había sido robada pasadas las 6 de este miércoles.

accidente las heras moto 2 Tras el accidente en calles Martín Fierro y 25 de Mayo, de Las Heras, Policía Científica realizó los peritajes correspondientes. Foto Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El dueño de la moto confirmó que la había dejado estacionada en la vereda de su casa en la noche del martes, y hoy se dio cuenta de que se la habían robado.

Con las averiguaciones que hizo la Policía tras el accidente, constató que Fabián Lucero tenía antecedentes por robo agravado, robo simple en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego.