Un joven de 28 años años murió en un accidente cuando manejaba una moto robada

La víctima fatal del accidente manejaba una moto robada por Las Heras. Un joven de 20 años que iba como acompañante quedó internado tras chocar con un colectivo

Por UNO
El accidente ocurrió en Las Heras, donde un joven de 28 años murió y otro de 20 años quedó internado en grave estado.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un joven de 28 años murió y otro de 20 resultó con heridas de gravedad tras un accidente ocurrido en Las Heras. Las víctimas circulaban en una moto robada y chocaron con un colectivo. El conductor que murió tenía antecedentes por robos.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de este miércoles en la esquina de calles Martín Fierro y 25 de Mayo, en Las Heras, por donde circulaban en una moto robada y sin usar casco Fabián Lucero, de 28 años, y su amigo de 20 años.

accidente las heras moto
La moto había sido robada en la madrugada de este miércoles. Fabián Lucero era quien la manejaba hasta el momento del accidente fatal en Las Heras.

En ese cruce, los ocupantes de la moto chocaron con un micro de la empresa Vitsa que iba al mando de una mujer, a quien el test de alcoholemia le dio negativo.

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar donde los médicos constataron que Lucero murió inmediatamente, mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital Central con heridas de gravedad.

El robo de una moto que terminó en un accidente

Las víctimas circulaban en una moto Zanella de 150 cilindradas la cual había sido robada pasadas las 6 de este miércoles.

accidente las heras moto 2
Tras el accidente en calles Martín Fierro y 25 de Mayo, de Las Heras, Policía Científica realizó los peritajes correspondientes.

El dueño de la moto confirmó que la había dejado estacionada en la vereda de su casa en la noche del martes, y hoy se dio cuenta de que se la habían robado.

Con las averiguaciones que hizo la Policía tras el accidente, constató que Fabián Lucero tenía antecedentes por robo agravado, robo simple en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego.

