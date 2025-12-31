Un joven de 28 años años murió en un accidente cuando manejaba una moto robada

Un joven de 28 años murió y otro de 20 resultó con heridas de gravedad tras un accidente ocurrido en Las Heras. Las víctimas circulaban en una moto robada y chocaron con un colectivo. El conductor que murió tenía antecedentes por robos.
El accidente ocurrió alrededor de las 7 de este miércoles en la esquina de calles Martín Fierro y 25 de Mayo, en Las Heras, por donde circulaban en una moto robada y sin usar casco Fabián Lucero, de 28 años, y su amigo de 20 años.
En ese cruce, los ocupantes de la moto chocaron con un micro de la empresa Vitsa que iba al mando de una mujer, a quien el test de alcoholemia le dio negativo.
La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar donde los médicos constataron que Lucero murió inmediatamente, mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital Central con heridas de gravedad.
El robo de una moto que terminó en un accidente
Las víctimas circulaban en una moto Zanella de 150 cilindradas la cual había sido robada pasadas las 6 de este miércoles.
El dueño de la moto confirmó que la había dejado estacionada en la vereda de su casa en la noche del martes, y hoy se dio cuenta de que se la habían robado.
Con las averiguaciones que hizo la Policía tras el accidente, constató que Fabián Lucero tenía antecedentes por robo agravado, robo simple en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego.