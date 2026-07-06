Les robaron la camioneta y todas sus pertenencias cuando estaban a punto de hacer un viaje soñado

El robo que acabo con el sueño

Cerca de las 3 de la madrugada, el grupo familiar estaba listo para salir hacia el aeropuerto. Cargaron todas sus pertenencias en la camioneta. El padre arrancó el vehículo para que comenzara a funcionar la calefacción, se bajó para buscar al resto en el interior de la casa. En esos breves segundos, se concretó el robo.

La camioneta que fue robada en Guaymallén.

Un ladrón se subió a la camioneta, salió de puente de la casa y emprendió una fuga. Si bien Mauricio Pino lo persiguió a pie, en cuestión de metros perdió de vista el vehículo con todas sus pertenencias y sus sueños de viaje adentro de él. En el interior del rodado estaban las valijas y la documentación del viaje, como por ejemplo los pasaportes de cada una de las víctimas.

Las víctimas realizaron la denuncia en la página online del Ministerio Público Fiscal y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores. Hasta el momento, no hay novedades sobre la camioneta ni las pertenencias de la familia.