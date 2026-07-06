Luego de meses de ahorro, una familia oriunda de General Alvear se disponía a hacer el viaje de sus sueños: las playas paradisíacas del Caribe para celebrar el cumpleaños de 15 de una de las hijas. Sin embargo, todo se convirtió en una pesadilla. Un robo a último momento los dejó sin su vehículo ni sus pertenencias.
Les robaron la camioneta y todas sus pertenencias cuando estaban a punto de hacer un viaje soñado
Una familia fue víctima del robo cuando se disponían a salir camino al aeropuerto para viajar al Caribe por el cumpleaños de 15 de la hija
Mauricio Pino, Claudia Andreu y sus 2 hijos tenían todo preparado desde hacía tiempo. La hija menor del matrimonio les había pedido a sus padres celebrar sus 15 años con un viaje a Bariloche, pero el esfuerzo familiar llevó a una sorpresa para la adolescente: el destino final sería un hotel all inclusive en Playa del Carmen.
La familia -padres, la hija cumpleañera, el hijo y su pareja- viajó el domingo en su camioneta Chery Tiggo desde su General Alvear natal hasta la casa de una familiar ubicada en Jesús Nazareno, detrás del Mercado Cooperativo en Guaymallén. La idea era descansar algunas horas para partir el aeropuerto en la madrugada del lunes. Pero la inseguridad frustró todos su planes.
El robo que acabo con el sueño
Cerca de las 3 de la madrugada, el grupo familiar estaba listo para salir hacia el aeropuerto. Cargaron todas sus pertenencias en la camioneta. El padre arrancó el vehículo para que comenzara a funcionar la calefacción, se bajó para buscar al resto en el interior de la casa. En esos breves segundos, se concretó el robo.
Un ladrón se subió a la camioneta, salió de puente de la casa y emprendió una fuga. Si bien Mauricio Pino lo persiguió a pie, en cuestión de metros perdió de vista el vehículo con todas sus pertenencias y sus sueños de viaje adentro de él. En el interior del rodado estaban las valijas y la documentación del viaje, como por ejemplo los pasaportes de cada una de las víctimas.
Las víctimas realizaron la denuncia en la página online del Ministerio Público Fiscal y el caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores. Hasta el momento, no hay novedades sobre la camioneta ni las pertenencias de la familia.