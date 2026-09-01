La declaración jurada de Javier Milei refleja que su patrimonio subió un 43% en un año

La variación positiva en moneda nacional también responde al impacto del tipo de cambio oficial sobre las divisas extranjeras que posee Javier Milei. La declaración jurada detalla tenencias líquidas por U$S 65.562 depositados en una caja de ahorro bancaria y U$S 20.000 almacenados en efectivo. Estas cifras se convirtieron a pesos considerando la variación en la cotización oficial, que avanzó de $1.029 a $1.446 por unidad de billete estadounidense entre enero y diciembre.

Javier Milei no declaró cambios en sus bienes inmuebles.

A nivel financiero, la última presentación introdujo un pasivo no registrado en el período fiscal previo. La Oficina Anticorrupción computó una deuda por $586.357 contraída con el Banco Supervielle, que constituye la única obligación bancaria informada en la rendición del mandatario.

Ingresos y gastos del presidente Javier Milei

En relación con los flujos de fondos operativos, el reporte formal computó ingresos netos totales por un monto de $81.806.723,92 a lo largo de los doce meses del año. La cifra se desglosa entre $48.792.217,80 derivados de su remuneración por trabajo personal en el cargo público y $45.083.979,43 brutos asignados al rubro de rentas empresarias y actividades comerciales auxiliares.

En paralelo, el cuadro informativo refleja consumos y gastos personales por un acumulado de $66.262.044,60 durante dicho ciclo económico. Los datos suministrados corresponden a la presentación exigida por la normativa vigente para altos funcionarios de la administración del gobierno nacional.

Los bienes de Karina Milei y de Luis Caputo

El relevamiento gubernamental incluyó el legajo patrimonial de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sus activos declarados crecieron un 210% nominal, al subir desde $11.401.021,93 hasta los $35.312.784,57. El salto porcentual en el expediente de la funcionaria fue provocado por el revalúo técnico de su departamento de 150 metros cuadrados en el partido bonaerense de Vicente López, cuya valuación fiscal trepó de $3,99 millones a $28,16 millones. La secretaria reportó además ingresos netos por $33,1 millones y compromisos financieros pendientes por $969.471.

El compendio de documentación patrimonial abarcó a otras figuras del gabinete, entre ellas al ministro de Economía, Luis Caputo. El jefe del Palacio de Hacienda declaró bienes totales por $19.209 millones, lo que reflejó un incremento del 62% anual. Sus depósitos en entidades financieras sumaron $12.730 millones, de los cuales el 97% ($12.422 millones) se encuentra en cuentas bancarias radicadas en el exterior, donde se destaca una colocación de $11.739 millones en Estados Unidos.