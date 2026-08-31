En consonancia con los deseos y trabajos que realiza el gobierno de Buenos Aires, ahora se sumó este lunes el entusiasmo que demostró el propio presidente de la nación, Javier Milei, que en la apertura de un congreso manifestó la intensión de ver correr a Franco Colapinto en nuestro país.
Javier Milei en la apertura del Congreso de la FIA: "Queremos ver a Colapinto en la Argentina"
El presidente Milei manifestó en la apertura del Congreso en Buenos Aires la intención de que vuelva la Fórmula 1 al país, aprovechando al fenómeno Franco Colapinto
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó este año con una serie de importantes obras para acondicionar al Autódromo Oscar y Juan Gálvez a los estándares que exigen la Fórmula 1 y el MotoGP y el Rally Mundial. El fenómeno Colapinto sirvió de catalizador para mancomunar esfuerzos para volver a poner a Argentina en los calendarios de los deportes mecánicos a nivel internacional.
El deseo de Javier Milei por "Ver a Colapinto en la Argentina
En el marco de la apertura del Congreso 2026 de la Federación Federación Internacional del Automóvil -FIA-, realizada este lunes en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei afirmó que el país tiene “todas las condiciones” para volver a recibir a la Fórmula 1. Además sumó un deseo personal y compartido con los amantes del automovilismo de este país: "Queremos ver a (Franco) Colapinto en la Argentina".
El presidente argentino recordó que la máxima categoría del automovilismo mundial corrió en Buenos Aires durante distintas etapas (fue pionero), en las décadas de 1950, 1970 y 1990, y remarcó que la última competencia se disputó en 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, aseguró, sumando que el país cuenta con "la tradición, los pilotos, y la seriedad institucional" para volver a integrar los calendarios internacionales.
Javier Milei: "Tenemos absolutamente todo"
En su discurso de apertura del congreso de la FIA Milei expresó que "tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección".
Posteriormente el mandatario sumó: "Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".
En pocas palabras
- Javier Milei y el gobierno de Buenos Aires impulsan el regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial a Argentina, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez como sede potencial.
- El presidente Javier Milei expresó el deseo de "ver a (Franco) Colapinto en la Argentina" durante la apertura del congreso de la FIA, destacando las condiciones del país para albergar eventos internacionales.
- Argentina aspira a recuperar su lugar en los calendarios de la Fórmula 1 y MotoGP, apoyándose en la pasión local, pilotos de renombre y seriedad institucional tras 28 años sin competencias de alto nivel.