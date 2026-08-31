Javier Milei en la apertura del Congreso de la FIA: "Queremos ver a Colapinto en la Argentina"

"La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, Javier Milei "La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, Javier Milei

El presidente argentino recordó que la máxima categoría del automovilismo mundial corrió en Buenos Aires durante distintas etapas (fue pionero), en las décadas de 1950, 1970 y 1990, y remarcó que la última competencia se disputó en 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra en plena remodelación para adaptarse a las reglamentaciones de la FIA.

“En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, aseguró, sumando que el país cuenta con "la tradición, los pilotos, y la seriedad institucional" para volver a integrar los calendarios internacionales.

Javier Milei: "Tenemos absolutamente todo"

En su discurso de apertura del congreso de la FIA Milei expresó que "tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección".

Posteriormente el mandatario sumó: "Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".