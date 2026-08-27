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Confirmado para el 2027

Hay Colapinto para rato: Alpine renovó el contrato del piloto argentino con un divertido video

Alpine informó que Franco Colapinto continuará como piloto titular en la temporada 2027; a continuación, todos los detalles

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alpine anunció la renovación de Franco Colapinto.

Alpine anunció la renovación de Franco Colapinto.

Mientras las distintas escuderías están confirmando a sus pilotos titulares de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, en Alpine existían dudas sobre qué sucedería con Franco Colapinto. Pese a que viene mostrando un buen nivel, la escudería francesa aún no se había referido a su futuro.

No obstante, las buenas noticias llegaron cuando durante el jueves realizaron el anuncio tan esperado para los hinchas del piloto argentino nacido en Pilar hace 23 años.

Los cuatros rostros m&aacute;s importantes de Alpine participaron de un video donde se inform&oacute; la renovaci&oacute;n de Colapinto.

Los cuatros rostros más importantes de Alpine participaron de un video donde se informó la renovación de Colapinto.

Alpine renovó el contrato de Franco Colapinto con un divertido video

Alpine respaldó el gran trabajo de Colapinto en los últimos Grandes Premios: su solidez en carrera y su entendimiento con el monoplaza resultaron cruciales para definir su continuidad. Esta apuesta le otorga al equipo la previsibilidad necesaria para enfocarse en el desarrollo del coche en lo que resta del año y proyectar con firmeza la siguiente temporada.

El anuncio de su continuidad se hizo mediante un video protagonizado por los cuatro rostros más visibles del equipo francés: Flavio Briatore, Steve Nielsen, Pierre Gasly y, claro, Franco Colapinto.

Desde Alpine pusieron en valor el buen momento del argentino: "Está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro".

Briatore y Colapinto se animaron a actuar para la renovaci&oacute;n.

Briatore y Colapinto se animaron a actuar para la renovación.

"Pintando el cuadro perfecto: Franco es nuestro para 2027"

Alpine publicó un comunicado donde informó la renovación de Colapinto para el próximo año donde hicieron hincapié en los buenos resultados conseguidos en la temporada 2026.

Esta temporada ha sido un verdadero punto de inflexión para Franco, quien ya ha conseguido 19 puntos para el campeonato mundial de cara a 2026, puntuando en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha. Tras un décimo puesto en China, Franco logró su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo lugar en Miami en mayo.

Dos semanas después, superó ese logro con un magnífico sexto puesto en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha adaptado perfectamente a Enstone, circuito que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1.

El compromiso de Franco hasta 2027 y la confianza mutua del equipo en él subrayan sus ambiciones para el futuro. A medida que el equipo busca mayor estabilidad e impulso en todos los aspectos, la continuidad en su alineación de pilotos ejemplifica sus intenciones, ya que Franco y Pierre permanecerán juntos por tercera temporada en 2027.

La dupla ha forjado una sólida relación desde 2025, cuando el argentino debutó junto a Pierre en el Gran Premio de Emilia-Romaña de ese mismo año.

En pista, la combinación de ambos, junto con un chasis y un motor mejorados, ha elevado al equipo a la sexta posición en el Campeonato de Constructores de este año, tras una sólida primera mitad de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, que ha incluido cuatro ocasiones en las que ha conseguido puntuar dos coches: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.

Con 23 años y 38 participaciones en su haber, Franco está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro.

Hace casi exactamente doce meses, Pierre fue la gran noticia de cara a la semana de la carrera de Monza, al depositar su confianza y compromiso en el equipo. Ahora le toca el turno a Franco, que se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana. Llega a Monza con la moral alta, sabiendo que tendrá a su disposición el paquete mejorado A526 para competir, además de la alegría de continuar con el equipo la próxima temporada.

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