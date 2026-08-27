Hay Colapinto para rato: Alpine renovó el contrato del piloto argentino con un divertido video

El anuncio de su continuidad se hizo mediante un video protagonizado por los cuatro rostros más visibles del equipo francés: Flavio Briatore, Steve Nielsen, Pierre Gasly y, claro, Franco Colapinto.

Desde Alpine pusieron en valor el buen momento del argentino: "Está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro".

Briatore y Colapinto se animaron a actuar para la renovación.

"Pintando el cuadro perfecto: Franco es nuestro para 2027"

Alpine publicó un comunicado donde informó la renovación de Colapinto para el próximo año donde hicieron hincapié en los buenos resultados conseguidos en la temporada 2026.

Esta temporada ha sido un verdadero punto de inflexión para Franco, quien ya ha conseguido 19 puntos para el campeonato mundial de cara a 2026, puntuando en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha. Tras un décimo puesto en China, Franco logró su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo lugar en Miami en mayo.

Dos semanas después, superó ese logro con un magnífico sexto puesto en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha adaptado perfectamente a Enstone, circuito que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1.

El compromiso de Franco hasta 2027 y la confianza mutua del equipo en él subrayan sus ambiciones para el futuro. A medida que el equipo busca mayor estabilidad e impulso en todos los aspectos, la continuidad en su alineación de pilotos ejemplifica sus intenciones, ya que Franco y Pierre permanecerán juntos por tercera temporada en 2027.

La dupla ha forjado una sólida relación desde 2025, cuando el argentino debutó junto a Pierre en el Gran Premio de Emilia-Romaña de ese mismo año.

En pista, la combinación de ambos, junto con un chasis y un motor mejorados, ha elevado al equipo a la sexta posición en el Campeonato de Constructores de este año, tras una sólida primera mitad de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, que ha incluido cuatro ocasiones en las que ha conseguido puntuar dos coches: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.

Con 23 años y 38 participaciones en su haber, Franco está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro.

Hace casi exactamente doce meses, Pierre fue la gran noticia de cara a la semana de la carrera de Monza, al depositar su confianza y compromiso en el equipo. Ahora le toca el turno a Franco, que se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana. Llega a Monza con la moral alta, sabiendo que tendrá a su disposición el paquete mejorado A526 para competir, además de la alegría de continuar con el equipo la próxima temporada.