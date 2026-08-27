Las comunidades a lo largo de los ríos en el centro de Europa marcaron históricamente los niveles bajos del agua en rocas expuestas. Las inscripciones formaron un registro duradero sobre condiciones climáticas extremas, y advertencias que sobrevivieron al paso de los siglos.
La advertencia centenaria oculta en los ríos que preocupa a Europa
Las sequías extremas en Europa sacan a la luz rocas históricas. Los grabados del pasado alertan sobre la pronunciada bajante del agua
La sequía actual expuso nuevamente las rocas conocidas como piedras del hambre. Los bloques constituyen registros físicos inusuales sobre sequías severas en la región, con fechas que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX.
Mensajes históricos
Una piedra del hambre resurgió este mes a orillas del río Elba, en el distrito alemán de Oberposta. La roca presenta múltiples inscripciones sobre años de escasez. La marca más antigua data del año 1707. Los periodistas Jesús Maturana junto a Nela Heidner informaron para Euronews que se trata de una de las rocas más conocidas de su tipo en el país germano.
Las rocas varían según su tamaño, edad o ubicación. El director del Museo Regional de Decin, Vlastimil Paourek, explicó el fenómeno a Al Jazeera durante el año 2022: "Normalmente hay iniciales de nombres con el año. A veces también hay un grabado de la línea de agua". El experto agregó que señalar los años secos tenía un significado práctico para llamar la atención sobre riesgos futuros. El nombre piedra del hambre destacaba la falta de sustento para los jornaleros pobres durante los tiempos de sequía.
Una cruda advertencia
El barquero F. Mayer mandó a tallar un mensaje escalofriante en una piedra arenisca junto al Elba durante el verano de 1904. La inscripción indica de forma literal: "Si me ves, llora". El investigador Bernd Gross explicó a Deutsche Welle que el mensaje imitaba intencionalmente a otra piedra cercana. El segundo bloque mineral llevaba las palabras: "Lloramos, lloramos, tú llorarás".
Mayer aprovechó la curiosidad de los turistas para vender cerveza cerca del lugar. El periódico Reichenberger Zeitung documentó el suceso en agosto de 1904 de la siguiente manera: "Día tras día, los grupos se reúnen en la roca; todos quieren pisarla al menos una vez". La publicación también señaló que las marcas talladas probablemente perderían visibilidad debido al pisoteo frecuente. Sin embargo, un estudio del año 2020 determinó que once mediciones inscritas entre 1868 hasta 1957 coincidían estrechamente con otras cifras registradas de la época.
En pocas palabras
- Sequías históricas: Europa expone rocas centenarias con grabados que alertan sobre bajantes extremas del agua.
- Piedras del hambre: inscripciones desde el siglo XV registran años de escasez, advirtiendo sobre riesgos climáticos pasados.
- Mensajes de advertencia: grabados como "Si me ves, llora" documentan la severidad de las sequías y su impacto.