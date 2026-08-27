Las rocas varían según su tamaño, edad o ubicación. El director del Museo Regional de Decin, Vlastimil Paourek, explicó el fenómeno a Al Jazeera durante el año 2022: "Normalmente hay iniciales de nombres con el año. A veces también hay un grabado de la línea de agua". El experto agregó que señalar los años secos tenía un significado práctico para llamar la atención sobre riesgos futuros. El nombre piedra del hambre destacaba la falta de sustento para los jornaleros pobres durante los tiempos de sequía.

Una cruda advertencia

El barquero F. Mayer mandó a tallar un mensaje escalofriante en una piedra arenisca junto al Elba durante el verano de 1904. La inscripción indica de forma literal: "Si me ves, llora". El investigador Bernd Gross explicó a Deutsche Welle que el mensaje imitaba intencionalmente a otra piedra cercana. El segundo bloque mineral llevaba las palabras: "Lloramos, lloramos, tú llorarás".

Mayer aprovechó la curiosidad de los turistas para vender cerveza cerca del lugar. El periódico Reichenberger Zeitung documentó el suceso en agosto de 1904 de la siguiente manera: "Día tras día, los grupos se reúnen en la roca; todos quieren pisarla al menos una vez". La publicación también señaló que las marcas talladas probablemente perderían visibilidad debido al pisoteo frecuente. Sin embargo, un estudio del año 2020 determinó que once mediciones inscritas entre 1868 hasta 1957 coincidían estrechamente con otras cifras registradas de la época.