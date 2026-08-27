Con aumento definido, confirmaron qué día y a qué hora cobrarán los estatales los sueldos de agosto 2026

Con un aumento del 7% para la mayoría, los empleados estatales de Mendoza tendrán depositados sus sueldos el próximo lunes 31 de agosto, según informó el Gobierno provincial a través de sus canales oficiales. Y con horario
La acreditación alcanzará a todos los trabajadores del Estados y, a partir de este mes, habrá una modificación en el momento en que los haberes estarán disponibles para ser utilizados.
El cambio que deberán tener en cuenta los empleados estatales de Mendoza
De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, desde este mes se implementará un nuevo sistema de acreditación de sueldos. Como consecuencia, los haberes estarán depositados desde las 10 de la mañana del día de cobro.
Por lo tanto, quienes perciban sus salarios mediante este mecanismo deberán tener en cuenta que, aunque la fecha de pago es el 31 de agosto, la disponibilidad del dinero se producirá a partir de las 10.
Un dato importante a tener en cuenta es que estos salarios llegarán con un incremento del 7% tras lo acordado en paritarias con los diferentes gremios. Además hay que tener en cuenta que el convenio fue del 11% y que con los salarios de noviembre llegarán el restante 4%. La base de cálculo es el salario de junio de 2026.
En tanto, hay que aclarar que aún no acordaron los empleados Judiciales, Tesorería y la Subsecretaria de Trabajo.
En pocas palabras
- Acreditación de sueldos: empleados estatales de Mendoza cobrarán sus salarios de agosto el lunes 31, con un aumento del 7%.
- Nuevo horario de cobro: a partir de este mes, los haberes estarán disponibles a partir de las 10 AM del día de acreditación.
- Aumento paritario: el incremento salarial del 7% corresponde a lo acordado en paritarias, con un 4% restante a abonarse en noviembre.