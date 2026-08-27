Con aumento definido, confirmaron qué día y a qué hora cobrarán los estatales los sueldos de agosto 2026

Por lo tanto, quienes perciban sus salarios mediante este mecanismo deberán tener en cuenta que, aunque la fecha de pago es el 31 de agosto, la disponibilidad del dinero se producirá a partir de las 10.

Un dato importante a tener en cuenta es que estos salarios llegarán con un incremento del 7% tras lo acordado en paritarias con los diferentes gremios. Además hay que tener en cuenta que el convenio fue del 11% y que con los salarios de noviembre llegarán el restante 4%. La base de cálculo es el salario de junio de 2026.

En tanto, hay que aclarar que aún no acordaron los empleados Judiciales, Tesorería y la Subsecretaria de Trabajo.