Los bancarios acordaron un nuevo aumento: sueldo inicial superior a $2.500.000 y bono extra de $2.196.000

La Asociación Bancaria informó una nueva actualización salarial del 2,1% para julio de 2026, que llevó el salario inicial de los trabajadores bancario a $2.463.757,68. Al sumar la participación en las ganancias (ROE), de $71.219,54, el ingreso total alcanza los $2.534.977,22.
Según el comunicado difundido por el sindicato, el incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También contempla los adicionales convencionales y no convencionales.
Con esta nueva actualización, la organización indicó que los sueldos bancarios acumulan una mejora del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025.
También definieron cuánto se cobrará por el Día del Bancario
El acuerdo establece además un monto mínimo de $2.196.354,74 para el Día del Bancario (6 de noviembre). De todos modos, la cifra quedará sujeta a las futuras actualizaciones salariales que se definan en la paritaria.
El esquema acordado contempla una nueva actualización durante agosto. Las partes volverán a sentarse a negociar en la segunda quincena de septiembre.
La Bancaria viene aplicando durante 2026 un mecanismo de aumentos mensuales vinculado a la evolución de los precios. En enero había acordado una suba del 2,9%, que llevó el salario inicial a poco más de $2,1 millones.
En marzo se aplicó otro incremento del 2,9% correspondiente a febrero, con un salario básico de $2.187.023,79 y una mejora acumulada del 5,9% durante los primeros dos meses del año.
En abril llegó una actualización del 2,6%, que elevó el salario inicial a $2.319.195,20 y llevó el acumulado del primer cuatrimestre al 12,3% frente a diciembre de 2025.
En pocas palabras
- Aumento salarial: los bancarios acordaron un incremento del 2,1% para julio y otro en agosto.
- Salario inicial: el sueldo bruto de los trabajadores del sector superó los $2.500.000.
- Bono extra: se definió un monto mínimo de $2.196.000 para el Día del Bancario.