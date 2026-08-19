Los bancarios acordaron un nuevo aumento: sueldo inicial superior a $2.500.000 y bono extra de $2.196.000

La Bancaria acordó un nuevo sueldo para los empleados y un bono extraordinario actualizado. Imagen ilustrativa.

También definieron cuánto se cobrará por el Día del Bancario

El acuerdo establece además un monto mínimo de $2.196.354,74 para el Día del Bancario (6 de noviembre). De todos modos, la cifra quedará sujeta a las futuras actualizaciones salariales que se definan en la paritaria.

El esquema acordado contempla una nueva actualización durante agosto. Las partes volverán a sentarse a negociar en la segunda quincena de septiembre.

El comunicado oficial de La Bancaria.

La Bancaria viene aplicando durante 2026 un mecanismo de aumentos mensuales vinculado a la evolución de los precios. En enero había acordado una suba del 2,9%, que llevó el salario inicial a poco más de $2,1 millones.

En marzo se aplicó otro incremento del 2,9% correspondiente a febrero, con un salario básico de $2.187.023,79 y una mejora acumulada del 5,9% durante los primeros dos meses del año.

En abril llegó una actualización del 2,6%, que elevó el salario inicial a $2.319.195,20 y llevó el acumulado del primer cuatrimestre al 12,3% frente a diciembre de 2025.