Qué dijeron Franco Colapinto y Flavio Briatore luego de estampar la firma para el 2027

Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar.

La palabra de Franco Colapinto tras estampar su firma

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

Alpine publicó un video donde Briatore informó la renovación de Colapinto.

"Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un coche de carreras rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó.

Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto.

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

El asesor ejecutivo y máxima autoridad directiva del equipo Alpine, Flavio Briatore, manifestó: "Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto de carreras junto a Pierre".

Alpine publicó un video donde Briatore informó la renovación de Colapinto.

"Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un coche de carreras rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó.

Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto.

"Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte", cerró Briatore.