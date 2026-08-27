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Renovó el argentino

Qué dijeron Franco Colapinto y Flavio Briatore luego de estampar la firma para el 2027

Alpine anunció la renovación de Franco Colapinto y el piloto manifestó su felicidad; además, Briatore también se manifestó al respecto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Briatore continúa confiando en Colapinto y firmaron un nuevo contrato.

Briatore continúa confiando en Colapinto y firmaron un nuevo contrato.

La noticia más esperada por los hinchas de Franco Colapinto por fin llegó y el argentino continuará como piloto titular en la temporada 2027, junto a Pierre Gasly. Además de compartir un divertido video con el anuncio, Alpine dio a conocer el testimonio del piloto y de Flavio Briatore.

Gasly y Colapinto, la dupla se mantiene para la pr&oacute;xima temporada.

Gasly y Colapinto, la dupla se mantiene para la próxima temporada.

El comunicado de la escudería francesa hizo hincapié en que hay una confianza mutua entre el equipo y el argentino en cuanto a las "ambiciones para el futuro" y que su renovación sirve para "buscar mayor estabilidad e impulso en todos los aspectos".

"Tenemos muchos más objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el mejor rendimiento y mejorar el coche constantemente", continuó el argentino.

Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar.

La palabra de Franco Colapinto tras estampar su firma

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscar&aacute;n llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

Alpine public&oacute; un video donde Briatore inform&oacute; la renovaci&oacute;n de Colapinto.

Alpine publicó un video donde Briatore informó la renovación de Colapinto.

"Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un coche de carreras rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó.

Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto.

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscar&aacute;n llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán llevar a Alpine a los primeros puestos de la parrilla.

El asesor ejecutivo y máxima autoridad directiva del equipo Alpine, Flavio Briatore, manifestó: "Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto de carreras junto a Pierre".

Alpine public&oacute; un video donde Briatore inform&oacute; la renovaci&oacute;n de Colapinto.

Alpine publicó un video donde Briatore informó la renovación de Colapinto.

"Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un coche de carreras rápido, que sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó.

Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto.

"Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte", cerró Briatore.

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