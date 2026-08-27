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Hoy se sortea la Champions League: cómo se disputa, horario y dónde ver en vivo

El Grimaldi Forum de Mónaco será el escenario donde se sorteará la Champions League que continuará con su formato de liga; todos los detalles

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Orejona, la emblemática copa de la Champions League.

"La Orejona", la emblemática copa de la Champions League.

El certamen de clubes más prestigioso de Europa inicia una nueva etapa con la realización del sorteo correspondiente a la fase de liga de la Champions League 2026/27. La cita está programada para este jueves a partir de las 13, instancia en la que 36 instituciones descubrirán el camino a recorrer en busca del título.

Esta edición del campeonato concluirá el sábado 5 de junio de 2027, fecha fijada para disputar el partido por la corona en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España.

A continuación, los detalles sobre la conformación de los copones, el funcionamiento de los cruces y las alternativas para seguir la ceremonia en directo.

El PSG gan&oacute; las dos &uacute;ltimas ediciones de la Champions League.

El PSG ganó las dos últimas ediciones de la Champions League.

Distribución de los bombos, reglas de de la Champions League y dónde verlo

Para la distribución del cuadro, los 36 equipos clasificados se dividen en cuatro bombos integrados por nueve instituciones cada uno, ordenados de mayor a menor según el puntaje obtenido por sus actuaciones en torneos europeos durante las últimas cinco temporadas.

La única excepción a este criterio de coeficientes la protagoniza el París Saint-Germain, conjunto que garantizó su lugar en el bombo 1 por su condición de último campeón.

En cuanto al sistema de competencia, cada participante enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos (incluidos dos de su propio copón), disputando un partido en condición de local y otro de visitante contra cada pareja.

Además, el reglamento establece que no podrán cruzarse clubes de la misma liga de origen y que cada equipo podrá medirse como máximo ante dos rivales procedentes de una misma liga extranjera.

La transmisión del sorteo en vivo para la Argentina podrá seguirse en televisión por la señal de Fox Sports a través de los canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow, 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Vía streaming, la cobertura estará disponible mediante Disney+ Premium, las plataformas DGo, Flow y Telecentro Play, sumado a la emisión oficial en directo desde el sitio UEFA.com.

La Champions League es el campeonato de equipos m&aacute;s importante del Viejo Continente.

La Champions League es el campeonato de equipos más importante del Viejo Continente.

Los bombos del sorteo de la Champions League

  • Bombo 1: Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
  • Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.
  • Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo/Glimt, Fenerbahce y Galatasaray.
  • Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.
El estadio del Atl&eacute;tico Madrid albergar&aacute; la final de la Champions League.

El estadio del Atlético Madrid albergará la final de la Champions League.

El fixture de la Champions League

  • Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre.
  • Jornada 2: 13 y 14 de octubre.
  • Jornada 3: 20 y 21 de octubre.
  • Jornada 4: 3 y 4 de noviembre.
  • Jornada 5: 24 y 25 de noviembre.
  • Jornada 6: 8 y 9 de diciembre.
  • Jornada 7: 19 y 20 de enero.
  • Jornada 8: 27 y 28 de enero.
  • Playoff de dieciseisavos: 17 y 18 de febrero la ida, 23 y 24 de febrero la vuelta.
  • Octavos de final: 9 y 10 de marzo la ida, 16 y 17 de marzo la vuelta.
  • Cuartos de final: 6 y 7 de abril la ida, 13 y 14 de abril la vuelta.
  • Semifinales: 27 y 28 de abril ida, 4 y 5 de mayo la vuelta.
  • Final: sábado 5 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

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