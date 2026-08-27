Hoy se sortea la Champions League: cómo se disputa, horario y dónde ver en vivo

El PSG ganó las dos últimas ediciones de la Champions League.

Distribución de los bombos, reglas de de la Champions League y dónde verlo

Para la distribución del cuadro, los 36 equipos clasificados se dividen en cuatro bombos integrados por nueve instituciones cada uno, ordenados de mayor a menor según el puntaje obtenido por sus actuaciones en torneos europeos durante las últimas cinco temporadas.

La única excepción a este criterio de coeficientes la protagoniza el París Saint-Germain, conjunto que garantizó su lugar en el bombo 1 por su condición de último campeón.

En cuanto al sistema de competencia, cada participante enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos (incluidos dos de su propio copón), disputando un partido en condición de local y otro de visitante contra cada pareja.

Además, el reglamento establece que no podrán cruzarse clubes de la misma liga de origen y que cada equipo podrá medirse como máximo ante dos rivales procedentes de una misma liga extranjera.

La transmisión del sorteo en vivo para la Argentina podrá seguirse en televisión por la señal de Fox Sports a través de los canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow, 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Vía streaming, la cobertura estará disponible mediante Disney+ Premium, las plataformas DGo, Flow y Telecentro Play, sumado a la emisión oficial en directo desde el sitio UEFA.com.

La Champions League es el campeonato de equipos más importante del Viejo Continente.

Los bombos del sorteo de la Champions League

Bombo 1: Bayern, Real Madrid, PSG , Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo/Glimt, Fenerbahce y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

El estadio del Atlético Madrid albergará la final de la Champions League.

El fixture de la Champions League