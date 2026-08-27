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Quién era el hincha de River que falleció en el Monumental y el escalofriante antecedente

Las fuerzas de seguridad confirmaron la identidad del hincha de River de 66 años que falleció luego de la definición por penales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Monumental fue el escenario de una tragedia para River y para el fútbol.

El Monumental fue el escenario de una tragedia para River y para el fútbol.

El Estadio Monumental fue el escenario del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana en el que River quedó eliminado ante Independiente Santa Fe, tras una maratónica definición por penales. La tensión del momento se volvió insoportable para un hincha, quien sufrió un paro cardíaco que conmocionó a los presentes.

Según informaron las fuerzas de seguridad, el hombre de 66 años sufrió un paro cardíaco en uno de los accesos a la tribuna San Martín Alta y aunque recibió atención de emergencia inmediata, no lograron salvarle la vida.

Quién era el fanático de River que falleció en el Monumental

Las autoridades revelaron la identidad del simpatizante fallecido: se trata de Norberto Claudio Reale, un fanático de River de 66 años que había asistido al Monumental con la ilusión de ver a su equipo clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana.

Sin embargo, tras la eliminación del Millonario, sufrió una descompensación en la tribuna San Martín Alta. Ante la advertencia de los presentes, se solicitó asistencia médica de inmediato y, aunque le practicaron maniobras de RCP, el paro cardíaco resultó fatal.

El panorama era desolador y en la tribuna se hizo presente un clima de tristeza y desazón. Intervino el SAME y se iniciaron actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho bajo la carátula "averiguación de causales de muerte".

En 2023 los &aacute;rbitros suspendieron el partido entre River y Defensa y Justicia.

En 2023 los árbitros suspendieron el partido entre River y Defensa y Justicia.

El antecedente que recuerda todo River

Este tipo de episodios ya contaba con un trágico antecedente en el estadio del Millonario. En junio de 2023, durante un encuentro frente a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol, el partido debió ser suspendido tras la muerte del hincha Pablo Marcelo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori Alta.

En aquel compromiso, el equipo dirigido por Martín Demichelis enfrentaba al conjunto de Julio Vaccari en el Estadio Más Monumental. Transcurridos 14 minutos del primer tiempo, los espectadores comenzaron a llamar la atención de la terna arbitral sobre lo que ocurría en las gradas.

El juego se interrumpió durante un minuto para el ingreso de los médicos y luego se reanudó brevemente ante el repudio del público. Finalmente, a los 25 minutos y con el marcador 0-0, el árbitro Fernando Rapallini reunió a los capitanes Franco Armani y Ezequiel Unsain para informarles la suspensión definitiva.

River sufri&oacute; la muerte de un hincha que cay&oacute; al vac&iacute;o.

River sufrió la muerte de un hincha que cayó al vacío.

Serrano habría perdido el equilibrio tras sentarse en una zona de barandas de la Sívori Alta, falleciendo en el acto debido a un "gravísimo traumatismo de cráneo", según ratificó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Minutos después de la cancelación del encuentro, River Plate emitió un comunicado oficial en el que precisó que el simpatizante "saltó al vacío" y descartó la existencia de episodios de violencia previos a la caída.

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