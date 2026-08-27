Quién era el hincha de River que falleció en el Monumental y el escalofriante antecedente

Sin embargo, tras la eliminación del Millonario, sufrió una descompensación en la tribuna San Martín Alta. Ante la advertencia de los presentes, se solicitó asistencia médica de inmediato y, aunque le practicaron maniobras de RCP, el paro cardíaco resultó fatal.

El panorama era desolador y en la tribuna se hizo presente un clima de tristeza y desazón. Intervino el SAME y se iniciaron actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho bajo la carátula "averiguación de causales de muerte".

En 2023 los árbitros suspendieron el partido entre River y Defensa y Justicia.

El antecedente que recuerda todo River

Este tipo de episodios ya contaba con un trágico antecedente en el estadio del Millonario. En junio de 2023, durante un encuentro frente a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol, el partido debió ser suspendido tras la muerte del hincha Pablo Marcelo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori Alta.

En aquel compromiso, el equipo dirigido por Martín Demichelis enfrentaba al conjunto de Julio Vaccari en el Estadio Más Monumental. Transcurridos 14 minutos del primer tiempo, los espectadores comenzaron a llamar la atención de la terna arbitral sobre lo que ocurría en las gradas.

El juego se interrumpió durante un minuto para el ingreso de los médicos y luego se reanudó brevemente ante el repudio del público. Finalmente, a los 25 minutos y con el marcador 0-0, el árbitro Fernando Rapallini reunió a los capitanes Franco Armani y Ezequiel Unsain para informarles la suspensión definitiva.

River sufrió la muerte de un hincha que cayó al vacío.

Serrano habría perdido el equilibrio tras sentarse en una zona de barandas de la Sívori Alta, falleciendo en el acto debido a un "gravísimo traumatismo de cráneo", según ratificó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Minutos después de la cancelación del encuentro, River Plate emitió un comunicado oficial en el que precisó que el simpatizante "saltó al vacío" y descartó la existencia de episodios de violencia previos a la caída.