Si aparece una mariposa en tu jardín te contamos qué significa y por qué es importante

Que significa la visita de una mariposa

La visita de una mariposa a tu hogar trae diferentes significados, desde oportunidades hasta viajes, aventuras y algo más. Todo depende del color.

Por ejemplo, si la mariposa es blanca, es un adelanto de que se viene buena suerte y estabilidad a tu vida. El negro, en cambio, representa problemas. El verde es un color que muestra que aquellas personas que tienen conflicto con algo o alguien de su pasado, lograrán reconciliarse y sentirse mejor.

Si la mariposa es amarilla, es que se vienen cambios importantes en la vida, mientras que el rojo es anhelado por aquellas personas que buscan amor en su vida. Pero estos son algunos, el significado de la aparición de una mariposa y lo que representa cada color es el siguiente: