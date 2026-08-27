Coudet se va de River: a qué hora será la conferencia de despedida del DT

Finalmente se conoció que el Chacho no continuará al frente del plantel Millonario. Será entonces el propio entrenador quien explique los motivos de la decisión y se despida públicamente durante la conferencia programada para esta tarde, a las 15 horas, en las entrañas del Monumental. Coudet estará acompañado por el presidente de River, Stéfano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli.

Coudet terminará su ciclo en River, luego de asumir en marzo de este año.

La eliminación ante Independiente Santa Fe fue la gota que colmó el vaso en un ciclo que duró apenas 27 partidos, desde marzo a la fecha. En ese período, Coudet cosechó 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Los partidos perdidos fueron golpes duros para River porque, entre ellos, estuvo la caída ante Boca en el Superclásico, derrota en la final del Apertura 2026 ante Belgrano y el papelón ante Aldosivi por 3 a 1 en la Copa Argentina. Además, el Millonario acumuló seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor racha en la historia del club en el profesionalismo.

El plantel de River volverá a los entrenamientos este jueves por la tarde pensando en el partido ante Banfield del próximo domingo a las 15. Marcelo Escudero comandará la práctica y afrontará su tercer interinato al frente del elenco principal. Por su parte, Eduardo Coudet se despedirá del plantel esta misma tarde.