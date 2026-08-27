Coudet se va de River: a qué hora será la conferencia de despedida del DT

Se terminó el ciclo de Eduardo Coudet en River. Luego de la eliminación en Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, el Chacho le pondrá punto final a su etapa en el Millonario luego de una seguidilla de malos resultados.
Eduardo Coudet anunciará formalmente su salida como entrenador de River mediante una conferencia de prensa que brindará este jueves por la tarde
Se terminó el ciclo de Eduardo Coudet en River. Luego de la eliminación en Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, el Chacho le pondrá punto final a su etapa en el Millonario luego de una seguidilla de malos resultados.
El anuncio será este jueves por la tarde en una conferencia de prensa en la que el DT se despedirá del mundo River.
Coudet decidió no hablar ante los medios después de la derrota en Copa Sudamericana y, tras el duelo, permaneció varias horas dentro del Monumental donde mantuvo reuniones con la Comisión Directiva para analizar su situación.
Finalmente se conoció que el Chacho no continuará al frente del plantel Millonario. Será entonces el propio entrenador quien explique los motivos de la decisión y se despida públicamente durante la conferencia programada para esta tarde, a las 15 horas, en las entrañas del Monumental. Coudet estará acompañado por el presidente de River, Stéfano Di Carlo, y el secretario técnico, Enzo Francescoli.
La eliminación ante Independiente Santa Fe fue la gota que colmó el vaso en un ciclo que duró apenas 27 partidos, desde marzo a la fecha. En ese período, Coudet cosechó 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Los partidos perdidos fueron golpes duros para River porque, entre ellos, estuvo la caída ante Boca en el Superclásico, derrota en la final del Apertura 2026 ante Belgrano y el papelón ante Aldosivi por 3 a 1 en la Copa Argentina. Además, el Millonario acumuló seis derrotas consecutivas por torneos de AFA, la peor racha en la historia del club en el profesionalismo.
El plantel de River volverá a los entrenamientos este jueves por la tarde pensando en el partido ante Banfield del próximo domingo a las 15. Marcelo Escudero comandará la práctica y afrontará su tercer interinato al frente del elenco principal. Por su parte, Eduardo Coudet se despedirá del plantel esta misma tarde.