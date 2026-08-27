Quiénes son los candidatos a dirigir a River luego de la salida del Chacho Coudet

Crespo sería la principal opción para ser nuevo entrenador de River, pero su llegada no es nada fácil.

Crespo asumió recientemente el mando del Atlas de México y posee un vínculo por dos temporadas. Si bien cuenta con una cláusula de salida prioritaria a favor de la banda roja, la misma entra en vigencia a partir de 2027.

Para lograr su desvinculación inmediata, River debe desembolsar una cifra cercana a los 8 millones de dólares, un número difícil de absorber en este momento del mercado.

Aimar, Milito y Cocca, las otras opciones

En la nómina de carpetas a analizar también surgen Pablo Aimar y Gabriel Milito. El Payasito es sumamente valorado por su perfil y su historia en la casa, pero su rol dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina frena cualquier avance rápido.

Por el lado de Milito, su propuesta de protagonismo agrada a la dirigencia, aunque mantiene contrato con las Chivas de Guadalajara hasta mediados de 2027, siendo esta una situación similar a la de Crespo.

Por último, una opción que gana terreno por su facilidad de negociación es la de Diego Cocca. El ex director técnico de Racing y de la Selección de México quedó libre tras su desvinculación del Atlas y conoce el ambiente tras haberse formado futbolísticamente en River. Aunque no encabeza las prioridades principales para ser el próximo entrenador, se presenta como la vía más accesible.