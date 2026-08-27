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Quiénes son los candidatos a dirigir a River luego de la salida del Chacho Coudet

La dirigencia de River tendría 4 nombres sobre la mesa para reemplazar a Coudet, quien terminó su ciclo tras la eliminación en Copa Sudamericana

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
River tiene 4 candidatos para reemplazar a Coudet. 

River tiene 4 candidatos para reemplazar a Coudet. 

La eliminación de River en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe aceleró un desenlace inevitable. Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador del conjunto millonario tras una serie de malos resultados y una evidente falta de respuestas futbolísticas.

Sin margen de error, la dirigencia ya comenzó a evaluar distintas alternativas para contratar a un nuevo entrenador que tome las riendas del primer equipo, mientras se contempla la posibilidad de un interinato a cargo de Marcelo Escudero.

Cr&oacute;nica de una muerte anunciada: Eduardo Coudet dej&oacute; de ser el DT de River.&nbsp;

Crónica de una muerte anunciada: Eduardo Coudet dejó de ser el DT de River.

Los 4 nombres que suenan para reemplazar a Coudet en River

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, dentro de los nombres con mayor consenso en la comisión directiva aparece el de Hernán Crespo. El ex delantero, identificado fuertemente con la historia de River, gusta por su idea de juego y su recorrido internacional. Sin embargo, su llegada no resulta sencilla en términos económicos ni contractuales.

Crespo ser&iacute;a la principal opci&oacute;n para ser nuevo entrenador de River, pero su llegada no es nada f&aacute;cil.&nbsp;

Crespo sería la principal opción para ser nuevo entrenador de River, pero su llegada no es nada fácil.

Crespo asumió recientemente el mando del Atlas de México y posee un vínculo por dos temporadas. Si bien cuenta con una cláusula de salida prioritaria a favor de la banda roja, la misma entra en vigencia a partir de 2027.

Para lograr su desvinculación inmediata, River debe desembolsar una cifra cercana a los 8 millones de dólares, un número difícil de absorber en este momento del mercado.

Aimar, Milito y Cocca, las otras opciones

En la nómina de carpetas a analizar también surgen Pablo Aimar y Gabriel Milito. El Payasito es sumamente valorado por su perfil y su historia en la casa, pero su rol dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina frena cualquier avance rápido.

Por el lado de Milito, su propuesta de protagonismo agrada a la dirigencia, aunque mantiene contrato con las Chivas de Guadalajara hasta mediados de 2027, siendo esta una situación similar a la de Crespo.

Por último, una opción que gana terreno por su facilidad de negociación es la de Diego Cocca. El ex director técnico de Racing y de la Selección de México quedó libre tras su desvinculación del Atlas y conoce el ambiente tras haberse formado futbolísticamente en River. Aunque no encabeza las prioridades principales para ser el próximo entrenador, se presenta como la vía más accesible.

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