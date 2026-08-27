Cada vez que se produce un eclipse solar que, además del espectáculo astronómico ofrece una particular experiencia para quienes estén atentos a los colores de su entorno, la reducción repentina de la luz puede hacer que algunas tonalidades se perciban de manera diferente.
Eclipse solar: por qué recomiendan vestir de rojo o verde y qué fenómeno científico hay detrás
Durante el eclipse solar, la falta de luz puede modificar la forma en que el ojo percibe los colores. La clave está en el efecto Purkinje
Por ese motivo, una de las recomendaciones para experimentar el fenómeno es vestir de rojo o de verde. La elección no es casual: permite observar con mayor facilidad cómo cambia la percepción cromática cuando el ambiente pasa de la iluminación habitual a una especie de penumbra.
El efecto Purkinje cambia la forma de ver los colores
La explicación está en el efecto Purkinje, un fenómeno relacionado con la manera en que el ojo humano responde a los colores cuando disminuye la luminosidad.
Durante un eclipse, la reducción de la luz solar genera una especie de “falso crepúsculo”. En esas condiciones, los colores cálidos, particularmente el rojo, pueden perder intensidad y llegar a verse mucho más oscuros. En cambio, los tonos verdes y azules tienden a conservar mayor protagonismo visual.
El fenómeno está relacionado con el funcionamiento de los receptores de la retina. Cuando hay suficiente luz intervienen principalmente los conos, responsables de la visión cromática. A medida que el ambiente se oscurece, los bastones adquieren mayor importancia y la sensibilidad del ojo cambia.
Así, una prenda roja puede parecer mucho más apagada durante el eclipse, mientras que una verde puede destacarse con mayor claridad. El resultado puede apreciarse también en otros objetos del paisaje.
La experiencia será particularmente llamativa durante el momento de mayor ocultamiento del Sol, cuando el entorno adquiera características similares a las de un atardecer, con una iluminación más tenue y tonalidades frías.
Vestir determinados colores permite convertir ese cambio en una experiencia perceptible y observar cómo la modificación de la luz también altera nuestra manera de interpretar el entorno.
Pero hay una condición fundamental para disfrutarlo: nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Para observar un eclipse solar es necesario utilizar gafas especiales para eclipses, diseñadas para proteger la vista de la radiación solar.
Con esa precaución, el eclipse del 2 de agosto puede convertirse no solo en un acontecimiento astronómico, sino también en una oportunidad para observar, casi como un experimento, cómo la luz modifica nuestra percepción de los colores.
En pocas palabras
- Efecto Purkinje: la baja luminosidad modifica la percepción de los colores durante el eclipse.
- Recomendación de vestimenta: usar rojo o verde para notar el cambio de tonalidades.
- Precaución obligatoria: nunca mirar al Sol sin protección ocular adecuada durante el fenómeno.