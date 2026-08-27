Eclipse solar: por qué recomiendan vestir de rojo o verde y qué fenómeno científico hay detrás

Durante un eclipse, la reducción de la luz solar genera una especie de “falso crepúsculo”. En esas condiciones, los colores cálidos, particularmente el rojo, pueden perder intensidad y llegar a verse mucho más oscuros. En cambio, los tonos verdes y azules tienden a conservar mayor protagonismo visual.

El fenómeno está relacionado con el funcionamiento de los receptores de la retina. Cuando hay suficiente luz intervienen principalmente los conos, responsables de la visión cromática. A medida que el ambiente se oscurece, los bastones adquieren mayor importancia y la sensibilidad del ojo cambia.

Así, una prenda roja puede parecer mucho más apagada durante el eclipse, mientras que una verde puede destacarse con mayor claridad. El resultado puede apreciarse también en otros objetos del paisaje.

La experiencia será particularmente llamativa durante el momento de mayor ocultamiento del Sol, cuando el entorno adquiera características similares a las de un atardecer, con una iluminación más tenue y tonalidades frías.

Vestir determinados colores permite convertir ese cambio en una experiencia perceptible y observar cómo la modificación de la luz también altera nuestra manera de interpretar el entorno.

Pero hay una condición fundamental para disfrutarlo: nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Para observar un eclipse solar es necesario utilizar gafas especiales para eclipses, diseñadas para proteger la vista de la radiación solar.

Con esa precaución, el eclipse del 2 de agosto puede convertirse no solo en un acontecimiento astronómico, sino también en una oportunidad para observar, casi como un experimento, cómo la luz modifica nuestra percepción de los colores.