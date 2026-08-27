Se terminó el ciclo de Eduardo Coudet en River: las estadísticas que lo condenaron

A su vez, el ciclo registró seis igualdades, entre las cuales destaca como el golpe más sensible el empate en el tiempo reglamentario y la posterior eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe, resultado que dejó al equipo fuera del certamen internacional.

Las ocho derrotas padecidas bajo la tutela del Chacho representan el aspecto más cuestionado de su gestión. De ese total, cinco caídas se produjeron en el ámbito doméstico, incluyendo los tropiezos 1-0 frente a Boca Juniors en el Superclásico y ante Atlético Tucumán por idéntico marcador, a los que se sumó el traspié 3-2 en la definición por el título ante Belgrano de Córdoba.

En aquel partido decisivo contra el conjunto cordobés, la figura del DT quedó bajo la lupa debido a la demora en realizar las modificaciones y a la decisión de no incluir desde más temprano a Juan Fernando Quintero, quien venía de ser una de las piezas destacadas durante los octavos de final contra San Lorenzo.

Se acabaron los días de sol para Coudet en River.

La racha negativa de Coudet y el desgaste definitivo con los hinchas y la dirigencia

Tras caer en el encuentro definitorio del campeonato, la plantilla de Núñez sufrió un fuerte impacto emocional que desencadenó cinco derrotas sumamente dolorosas.

La primera se dio ante Aldosivi por la Copa Argentina, para luego encadenar cuatro tropiezos seguidos en el Torneo Clausura frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y Tigre.

Si bien a comienzos de año el técnico había logrado equilibrar la balanza a base de resultados positivos - pese a no desplegar el juego vistoso que históricamente exige la parcialidad millonaria -, el tramo final quebró ese frágil equilibrio.

La acumulación de reveses deterioró severamente el vínculo de Coudet con la comisión directiva y desató el enojo generalizado de los simpatizantes, que manifestaron su descontento semana tras semana.

14 partidos ganados.

5 empates.

9 derrotas.

Torneo Apertura: finalista.

Torneo Clausura: 14° en la Zona B.

Copa Argentina: eliminado en 16avos de final.

Copa Sudamericana: eliminado en octavos de final.

Ahora comenzó la danza de nombres que pueden reemplazarlo, pero eso ya es otra historia.