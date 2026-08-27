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Alergias de primavera: el síntoma que muchos confunden y puede empeorar tu salud

La primavera dispara alergias y un síntoma que suele confundirse con un resfrío. Cómo identificarlo y evitar complicaciones

Por UNO
En la primavera aumentan las alergias estacionales por el polen y cambios ambientales.

En la primavera aumentan las alergias estacionales por el polen y cambios ambientales.

Con la llegada de la primavera, las alergias estacionales aumentan por la mayor presencia de polen, cambios ambientales y exposición acumulada a irritantes. Especialistas en salud respiratoria advierten que esta época del año potencia los síntomas en personas sensibles y recomiendan medidas preventivas para atravesar la temporada con menos molestias.

Por qué la primavera dispara las alergias

La American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) explica que la primavera es la temporada de mayor liberación de polen, uno de los alérgenos más frecuentes. Los síntomas típicos incluyen:

Los s&iacute;ntomas t&iacute;picos incluyen los estornudos, que suelen ser de los s&iacute;ntomas m&aacute;s comunes.

Los síntomas típicos incluyen los estornudos, que suelen ser de los síntomas más comunes.

La Mayo Clinic recuerda que, a diferencia de un resfrío, la alergia no produce fiebre y persiste mientras haya exposición al alérgeno.

Además, el aire seco y los cambios bruscos de temperatura irritan las vías respiratorias, lo que potencia las reacciones alérgicas.

La congestión que parece un resfrío (pero es alergia)

La Mayo Clinic y la Cleveland Clinic coinciden en que uno de los síntomas más confundidos en primavera es la congestión nasal acompañada de picazón, que muchas personas interpretan como un resfrío común.

Sin embargo, a diferencia de los virus respiratorios, la alergia no produce fiebre, no genera dolor corporal y persiste mientras haya exposición al polen o alérgenos ambientales.

Confundirla puede llevar a automedicación incorrecta, uso excesivo de descongestivos y falta de tratamiento adecuado, lo que empeora la irritación y prolonga los síntomas.

Siempre es recomendable acudir a un especialista o médico de cabecera.

Los alérgenos más comunes en primavera

Según la Cleveland Clinic (Environmental Allergies), los principales desencadenantes son:

  • Polen de árboles, pastos y malezas.
  • Esporas de moho.
  • Polvo acumulado en interiores.
  • Caspa de mascotas.
  • Contaminación del aire, que intensifica la respuesta alérgica.
Evitar exteriores en d&iacute;as secos, mantener ventanas cerradas y consultar a especialistas.

Evitar exteriores en días secos, mantener ventanas cerradas y consultar a especialistas.

La clínica destaca que las alergias ambientales dependen tanto del tipo de alérgeno como de la cantidad de exposición y del estado del aire (humedad, partículas, contaminación).

Cómo diferenciar alergia de un resfrío

La Mayo Clinic señala dos diferencias clave:

  • La alergia no da fiebre.
  • Los síntomas duran mientras haya contacto con el alérgeno.

Si los síntomas aparecen siempre en primavera y mejoran en interiores, es más probable que se trate de alergia.

Recomendaciones para cuidar la salud en primavera

Especialistas de la Cleveland Clinic, la AAAAI y la Sociedad Argentina de Alergia recomiendan:

  • Evitar actividades al aire libre en días secos y ventosos.
  • Mantener ventanas cerradas durante la mañana, cuando el polen es más intenso.
  • Limpiar superficies con paños húmedos para evitar levantar polvo.
  • Usar purificadores de aire o filtros HEPA.
  • Cambiar la ropa y lavar el rostro al regresar del exterior.
  • Evitar alfombras y textiles que acumulen polvo.
  • Usar antihistamínicos recetados y evitar automedicarse con descongestivos fuertes.
  • Consultar a un especialista si los síntomas persisten.

La primavera puede intensificar las alergias, pero con prevención y atención a los síntomas es posible cuidar la salud y reducir molestias. Identificar los alérgenos, ajustar hábitos y consultar a profesionales permite atravesar la temporada con mayor bienestar.

En pocas palabras

  • Primavera: aumentan las alergias estacionales por el polen y cambios ambientales.
  • Síntomas: estornudos, congestión y picazón, pero sin fiebre, a diferencia del resfrío.
  • Prevención: evitar exteriores en días secos, mantener ventanas cerradas y consultar a especialistas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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