Alergias de primavera: el síntoma que muchos confunden y puede empeorar tu salud

Además, el aire seco y los cambios bruscos de temperatura irritan las vías respiratorias, lo que potencia las reacciones alérgicas.

La congestión que parece un resfrío (pero es alergia)

La Mayo Clinic y la Cleveland Clinic coinciden en que uno de los síntomas más confundidos en primavera es la congestión nasal acompañada de picazón, que muchas personas interpretan como un resfrío común.

Sin embargo, a diferencia de los virus respiratorios, la alergia no produce fiebre, no genera dolor corporal y persiste mientras haya exposición al polen o alérgenos ambientales.

Confundirla puede llevar a automedicación incorrecta, uso excesivo de descongestivos y falta de tratamiento adecuado, lo que empeora la irritación y prolonga los síntomas.

Siempre es recomendable acudir a un especialista o médico de cabecera.

Los alérgenos más comunes en primavera

Según la Cleveland Clinic (Environmental Allergies), los principales desencadenantes son:

Polen de árboles, pastos y malezas.

Esporas de moho.

Polvo acumulado en interiores.

Caspa de mascotas.

Contaminación del aire, que intensifica la respuesta alérgica.

Evitar exteriores en días secos, mantener ventanas cerradas y consultar a especialistas.

La clínica destaca que las alergias ambientales dependen tanto del tipo de alérgeno como de la cantidad de exposición y del estado del aire (humedad, partículas, contaminación).

Cómo diferenciar alergia de un resfrío

La Mayo Clinic señala dos diferencias clave:

La alergia no da fiebre.

Los síntomas duran mientras haya contacto con el alérgeno.

Si los síntomas aparecen siempre en primavera y mejoran en interiores, es más probable que se trate de alergia.

Recomendaciones para cuidar la salud en primavera

Especialistas de la Cleveland Clinic, la AAAAI y la Sociedad Argentina de Alergia recomiendan:

Evitar actividades al aire libre en días secos y ventosos.

Mantener ventanas cerradas durante la mañana, cuando el polen es más intenso.

Limpiar superficies con paños húmedos para evitar levantar polvo.

Usar purificadores de aire o filtros HEPA.

Cambiar la ropa y lavar el rostro al regresar del exterior.

Evitar alfombras y textiles que acumulen polvo.

Usar antihistamínicos recetados y evitar automedicarse con descongestivos fuertes.

Consultar a un especialista si los síntomas persisten.

La primavera puede intensificar las alergias, pero con prevención y atención a los síntomas es posible cuidar la salud y reducir molestias. Identificar los alérgenos, ajustar hábitos y consultar a profesionales permite atravesar la temporada con mayor bienestar.