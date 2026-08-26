El DT de Independiente Rivadavia Alfredo Berti se fue feliz por la clasificación en la Copa Argentina

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró este miércoles con mucha satisfacción, en la conferencia de prensa tras el triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi, en la cancha de Banfield, por los octavos de final de la Copa Argentina.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, analizó la victoria ante Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina y el pase de ronda
El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró este miércoles con mucha satisfacción, en la conferencia de prensa tras el triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi, en la cancha de Banfield, por los octavos de final de la Copa Argentina.
El DT destacó al analizar el rendimiento de sus jugadores, valoró la entrega de sus jugadores en el choque ante el Tiburón y la obtención del pasaje a los cuartos de final de la Copa, donde defiende el título logrado en la edición pasada.
"Estamos muy contentos por seguir en la Copa Argentina, los primeros cuarenta cinco minutos del equipo fueron muy buenos, convertimos el gol, tuvimos muchas chances de gol. En el segundo tiempo tuvimos el control del juego, tuvimos muchas situaciones para marcar el segundo, el equipo estuvo muy compacto en todas sus líneas", resaltó el DT santafesino, al describir el encuentro ante Aldosivi.
Alfredo Berti se fue muy conforme por la entrega del equipo. "El equipo llegó mucho, convirtió dos goles, y pudieron ser mucho más. La verdad que siempre con nuestras armas, buscamos el arco rival. Tuvimos muchas chances, y el partido lo pudimos resolver en el final del encuentro, era un encuentro para definirlo mucho antes", reconoció el DT.
A Berti se lo ve muy contento por el gran presente y admitió: "Somos un equipo competitivo, que sigue luchando, y estamos con mucha ilusión de poder seguir avanzando en esta copa que el año pasado dio la posibilidad de darnos un título y jugar la Copa Libertadores", opinó.
"Estos jugadores vienen mostrando un alto rendimiento de competir todos los partidos dejan todo en la cancha. Este encuentro fue una muestra de carácter, en el mes de agosto hemos jugado muchos compromisos y los jugadores no pierden el fuego sagrado", finalizó el DT que metió al equipo en los cuartos de final de la Copa Argentina.