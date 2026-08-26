Adiós a las rejas negras en la entrada: la tendencia en seguridad que se impone en las casas modernas

En el último tiempo, una nueva tendencia irrumpió con fuerza en los desarrollos residenciales y urbanos, transformándose en la alternativa perfecta para quienes desean proteger la entrada sin perder luminosidad ni la estética visual de la fachada.

Las rejas negras ya han dejado de ser una opción de seguridad en muchas casas.

Adiós a las rejas tradicionales: cuál es la nueva tendencia

Cada vez son más los propietarios que deciden quitar las pesadas rejas de hierro para reemplazaras por cercos eléctricos de perfil invisible. Esta solución moderna consiste en la colocación de finos alambres paralelos instalados sobre tapias, muretes o medianeras, los cuales van conectados a un energizador de pulso controlado.