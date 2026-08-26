Adiós al piso flotante: la tendencia sofisticada que se impone en decoración de interiores para 2027

Su principal atractivo está en la posibilidad de crear superficies sin juntas visibles, lo que genera una estética uniforme y contemporánea. A diferencia de otros revestimientos, el microcemento puede adaptarse a diferentes estilos decorativos y combinarse con madera, piedra, metal o textiles.

El piso flotante tiene los días contados. Conocé cuál es la tendencia.

En este contexto, según los expertos, el microcemento podría imponerse gracias a su apariencia minimalista y a la continuidad que ofrece entre diferentes sectores de la vivienda.

Este material permite crear ambientes modernos sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente recargados. Sus acabados pueden variar desde tonalidades claras, ideales para ampliar visualmente una habitación, hasta opciones más oscuras y elegantes que aportan profundidad y carácter. De esta forma, ofrece amplias ventajas en comparación con el piso flotante.

Como si fuera poco,el microcemento puede utilizarse no solo en pisos, sino también en paredes, baños, cocinas e incluso escaleras. Esto permitiría mantener una misma línea estética en distintos espacios y conseguir una decoración de interiores más integrada.

El piso de microcemento se impondrá en decoración de interiores para 2027.

Además, el aspecto sobrio de esta tendencia puede funcionar como una base neutra para incorporar muebles de madera, plantas, alfombras y objetos decorativos. De esta manera, el protagonismo no dependería únicamente del suelo, sino del conjunto de elementos que forman parte del ambiente.

Frente al clásico piso flotante, que suele buscar reproducir el aspecto de la madera, esta tendencia propone apostar por materiales con una identidad propia. El objetivo será dejar atrás las imitaciones y elegir acabados que destaquen por su textura, continuidad y apariencia auténtica.