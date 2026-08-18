Alfredo Berti: "Estamos con el sabor amargo de habernos ido de la Copa sin haber perdido"

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en la tanda de penales ante Fluminense.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en la tanda de penales ante Fluminense.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en la tanda de penales ante Fluminense.
A pesar del dolor de la eliminación, el entrenador se mostró orgulloso por la entrega de sus futbolistas y por competir de igual a igual en una serie sumamente cerrada contra un rival poderoso.