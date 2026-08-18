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Copa Libertadores

Alfredo Berti: "Estamos con el sabor amargo de habernos ido de la Copa sin haber perdido"

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en la tanda de penales ante Fluminense.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Berti lamentó la derrota por penales.

Berti lamentó la derrota por penales.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, habló en conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en la tanda de penales ante Fluminense.

A pesar del dolor de la eliminación, el entrenador se mostró orgulloso por la entrega de sus futbolistas y por competir de igual a igual en una serie sumamente cerrada contra un rival poderoso.

Alfredo Berti destacó la actuación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Alfredo Berti destacó la actuación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

  • Orgullo: "La verdad que estoy muy orgulloso de de todo este grupo de chicos que la verdad es que se brinda día a día".
  • Invictos: "Estamos con el sabor amargo de no poder seguir, de habernos ido de la Copa sin haber perdido".
  • El rival: "Haber jugado 4 partidos con Fluminense, un equipo con un poderío futbolístico y económico impresionante, y que nunca nos pudieran ganar. Es un orgullo".
  • Los penales: "Los penales a veces son a favor y bueno, hoy nos tocó en contra. Puede pasar".
  • El deber cumplido: "Nos vamos con el dolor que significa la quedar eliminado, pero bueno, con la tranquilidad que que hemos dado todo".

El análisis de Alfredo Berti

  • El gol en superioridad numérica: "En el momento que nos quedamos con un hombre más, empezamos a tratar de circular la pelota, de estar más tranquilos, y nos convierten en ese gol, pero después, el equipo fue a buscarlo con mucha dignidad".
  • El cerrojo defensivo del Fluminense: "Cuando nos convierten ya se refugiaron muy cerca del área, pusieron mucha gente muy cerca del arco de ellos y bueno, cuando los equipos se cierran de esa manera se dificulta entrar con precisión y con pases".
  • La enjundia para buscar la igualdad: "Lo fuimos a buscar con la enjundia que tiene este equipo, a base de centros y poniendo defensores que vayan a atacar el área y bueno, así pudimos empatar".

Los desafíos que se vienen y la necesidad de levantarse

  • Un calendario exigente: "Tenemos ya dentro de un par de días un partido importante para seguir en la tabla anual ahí arriba, y después tenemos Copa Argentina, tenemos la final con Estudiantes, así que tenemos muchos desafíos todavía".
  • La obligación de reponerse: "Hay que levantarse rápido sabiendo que los chicos han hecho una gran copa y que nos quedamos con el sabor amargo".

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