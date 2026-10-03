El optimismo de Franco Colapinto pese a las sanciones: "Trataré de hacer una..."

"Era lo que esperábamos", aseguró Colapinto

Tras la clasificación, Colapinto analizó el panorama con cierta resignación, aunque enfocado en la estrategia del domingo: "Creo que era lo que esperábamos. Guardar un par de gomas para la carrera de mañana, que voy a tener blandas, medias, duras, de todo".

"Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto; hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos", afirmó el piloto de Alpine.

Golpeado por las secuelas del error cometido en Azerbaiyán, Colapinto destacó el único instante favorable de las sesiones previas: "Esa FP3 fue muy buena, fue el único momento del fin de semana en el que pude hacer algo. Ahí estuve bastante fuerte. En la Q2 estuvimos peor, hicimos cambios de último momento por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo".

Pese a las escasas probabilidades de sumar puntos en Baréin, el argentino confía en las condiciones del trazado de Sepang para ganar posiciones desde el fondo de la grilla: "Creo que se puede remontar, es una pista en la que en general hay muchas frenadas".

"Con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso, así que ojalá tenga buen ritmo y pueda ir para adelante. Pensamos mucho en el domingo, ojalá que valga la pena, trataré de hacer una buena largada y una buena carrera", sentenció Franco Colapinto.