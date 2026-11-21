El regreso del Dibu a la Premier League

La lesión de mandíbula de Emiliano Martínez ocurrió el 17 de octubre durante un partido contra Everton. Tras la fractura, debió ser operado y se estimó un tiempo de recuperación de entre 40 y 60 días. Sin embargo, el arquero regresó antes a las prácticas, utilizando una máscara protectora de fibra de carbono.

Previo a su vuelta a Chelsea, Dibu Martínez sumó minutos en la Selección Argentina, pero su retorno a la Premier League no fue el esperado, y el Chelsea se ubica en la 8va posición de la tabla.

Empate del City y el Arsenal se aleja en la cima

Manchester City, con Enzo Fernández ingresando en los minutos finales, apenas empató 1 a 1 como local ante el Fulham, no gana hace más de un mes y quedó tercero con 22 puntos, lejos del Arsenal (27) que debe un partido y puede sacarle todavía más ventaja.

El segundo lugar en el torneo es para el Brighton, que si bien tiene 22 puntos al igual que el City, debe un partido (jugará este domingo ante el Hull City) por lo que podría sacarle mayor ventaja y además posee más diferencia de gol (+19 contra +89).

El último triunfo del City en la Premier fue el 17 de octubre, ante el Ipswich Town por 3 a 2. Hasta ese momento (fecha 7) era líder cómodo con puntaje perfecto. Desde entonces, acumula 3 derrotas (consecutivas) y un empate.

En paralelo a la racha adversa del conjunto de Manchester, el Arsenal hilvanó cinco victorias consecutivas desde el 10 de octubre y la última vez que cayó en el certamen fue el 19 de septiembre ante el Brighton.

Otros resultados de la fecha 11 de la Premier League