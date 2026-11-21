Inmediatamente, el entrenador de Vélez enumeró los distintos obstáculos que sufrió el equipo. "Tener que remontar el resultado hoy, otras veces que el VAR nos jugó en contra, otras que jugamos a los dos días y medio del partido anterior", enfatizó para justificar su malestar.

A pesar de este panorama, Barros Schelotto valoró la actitud del grupo ante la adversidad: "Siempre pusieron la cara, nunca se quejaron y fueron para adelante". Acto seguido, volvió a cuestionar el calendario y las bajas sufridas por convocatorias juveniles: "Se llevaron dos jugadores al Sub 17 y no dijimos nada porque es la regla y está bien".

Finalmente, con la mira puesta en la próxima llave, donde enfrentará al ganador de Argentinos Juniors-Independiente, el DT reafirmó la ambición de Vélez: "Estamos para buscar el partido próximo. Cualquiera de los rivales son difíciles, estamos para ir a buscar las semifinales".