En el cierre de un año exigente desde lo futbolístico y lo emocional, Messi llega encendidísimo luego de consagrarse como el máximo goleador de la etapa regular con 26 tantos y está listo para ir en busca de su quinto título con la camiseta rosa.

Enfrente aparece Columbus Crew, que se ubicó séptimo en la tabla general con 47 unidades, siete menos que el Inter Miami, y tiene en sus filas a los argentinos Andrés Herrera y Lautaro Giaccone.

Conscientes de que un eventual tercer encuentro los obligaría nuevamente a jugar fuera de casa, los visitantes necesitan golpear de entrada para inclinar la balanza a su favor.

Así se juegan los playoffs de la MLS

La serie es al mejor de tres partidos y no existe el marcador global, por lo que cualquier empate al cabo de los 90 minutos se resuelve directamente por penales.

Recién a partir de las semifinales y finales de Conferencia el torneo pasará a disputarse a partido único en la cancha del mejor clasificado, mismo sistema que regirá para la gran final del 18 de diciembre entre los campeones del Este y del Oeste.