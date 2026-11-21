Desde la Coordinación de Gendarmería informaron que el tránsito por la Ruta 7 es moderado y que no hay demoras en los trámites de aduana. sin embargo pidieron precaución a quienes transiten por el lugar, ya que a la altura de Uspallata se está realizando un trabajo de bacheo
El poco flujo vehicular se da tanto desde como hacia Las Cuevas, según información oficial conocida en el comienzo del fin de semana largo para Argentina.
Los trabajos de bacheo son para mantener el estado de la ruta internacional ya que las lluvias y deslaves provocan deterioros en la calzada con mayor asiduidad, por la repetición de precipitaciones y el deshielo clásico de esta época.
El viernes comenzó con demoras en Aduana
El Paso Cristo Redentor registró este viernes 20 de noviembre casi tres horas de demora para cruzar hacia Chile en la previa del fin de semana largo. La espera se concentró en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, mientras que en Horcones el trámite fue de aproximadamente 15 minutos, según la información de las autoridades del corredor bioceánico.
Por la tarde de viernes, el tiempo de espera se redujo a una hora en el predio chileno hasta llegar a la situación nromal de este sábado.
Por el momento el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas.
El incremento de viajeros coincide con el inicio del fin de semana largo, un período en el que aumenta el movimiento de mendocinos que eligen Chile como destino turístico y de compras.
Pronóstico en alta montaña
- Sábado 21 de noviembre: precipitaciones en cordillera y cielo con nubosidad variable. En sectores como Punta de Vacas se prevén lluvias débiles con viento moderado del sur (máximas cercanas a los 9 °C y mínimas en torno a los 2 °C).
- Domingo 22 de noviembre: nubosidad variable con nubes y claros en cordillera y descenso térmico en el llano.
- Lunes 23 de noviembre: cielo con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones débiles en sectores cordilleranos.
En pocas palabras
- Finde XL: viernes con demoras de hasta 3 horas en el Paso Cristo Redentor, normalizado el sábado.
- Ruta 7: tránsito moderado con trabajos de bacheo en Uspallata que piden precaución.
- Pronóstico: se esperan precipitaciones y descenso térmico en alta montaña durante el fin de semana.