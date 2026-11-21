El viernes comenzó con demoras en Aduana

El Paso Cristo Redentor registró este viernes 20 de noviembre casi tres horas de demora para cruzar hacia Chile en la previa del fin de semana largo. La espera se concentró en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, mientras que en Horcones el trámite fue de aproximadamente 15 minutos, según la información de las autoridades del corredor bioceánico.

Por la tarde de viernes, el tiempo de espera se redujo a una hora en el predio chileno hasta llegar a la situación nromal de este sábado.

Por el momento el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas.

El incremento de viajeros coincide con el inicio del fin de semana largo, un período en el que aumenta el movimiento de mendocinos que eligen Chile como destino turístico y de compras.

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