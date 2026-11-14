Advirtieron riesgo de aludes y deslaves por deshielo y lluvias en la Ruta 7

Deslave que se produjo en Ruta 7 este jueves 12 de noviembre por la noche. Un camión quedó atravesado en la ruta y obligó a la intervención de la empresa concesionaria de la ruta, Gendarmería y Policía de Mendoza.

Desde los municipios de Las Heras y Luján de Cuyo -que estudian de manera conjunta mapas de riesgo ante eventuales escenarios de inestabilidad- remarcaron que el panorama cambiará drásticamente con cada registro de tormentas. "El tema es que si llegamos a tener precipitaciones de niveles altos, se nos va a complicar porque obviamente es hielo más caudal de agua que cae sectorizado, y vamos a tener problemas", alertó Tijeras en referencia a la posibilidad de aludes.

Alerta máxima por los deshielos de tarde y noche

En la misma línea, Valle, advirtió a los usuarios de la ruta que habrá deslaves en forma reiterada durante los próximos meses de calor (a partir del lunes y hasta el miércoles serán probables). El motivo principal radica en las temperaturas atípicamente altas que se registran -y se esperan- en la cordillera y provocan el derretimiento acelerado de la nieve y hielo acumulado. Estos deshielos repentinos suelen manifestarse hacia la tarde y la noche, haciendo que baje agua con piedras de un minuto a otro.

Ante este panorama, la recomendación fundamental brindada por Valle para transportistas y turistas que pasean por la montaña o cruzan a Chile es estar sumamente atentos al estado del asfalto: "Si ven un hilo de agua cruzando la ruta, tienen que frenar e ir despacio", explicó, ya que ese pequeño hilo puede transformarse en un deslave en cuestión de segundos, momento en el que se activan de inmediato los operativos de las fuerzas de seguridad.

El mapa de las zonas más peligrosas de la Ruta 7

A partir del monitoreo constante sobre el comportamiento del terreno cordillerano, la Guardia de Uspallata identificó los tramos que concentran mayor riesgo de acumulación de agua, lodo y caída de piedras sobre la calzada:

Penitentes.

La Curva del Yeso (histórico sector de alta complejidad y de frecuentes incidentes viales).

Pampa Leña.

Villa Las Cuevas.

Cerro Amarillo (en la zona de Punta de Vacas).

A su vez, Tijeras recomendó algunas herramientas tecnológicas que quienes transiten por Ruta 7 pueden consultar. "Hay varios medios informativos: la aplicación PasAr que es de la Provincia y se puede desacargar en la playstore de Google, también está la página de Vialidad Nacional, el facebook Vial Uspallata y el de los Bomberos Voluntarios de Uspallata.

El riesgo del lado chileno

La precaución no es exclusiva del lado mendocino. Las autoridades mostraron especial preocupación por la ruta en territorio chileno, mencionando de forma específica los sectores de Portillo, Los Andes y Guardia Vieja. En dichas zonas, las bajadas resultan muy pronunciadas y el agua de deshielo adquiere gran velocidad, transformándose velozmente en peligrosas crecientes.