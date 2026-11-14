El cine mendocino celebra un nuevo hito en la escena nacional. El Tormento, el largometraje dirigido por Marcelo Cócolo y rodado enteramente en territorio provincial, obtuvo el premio Astor Piazzolla al Work in Progress, una de las distinciones más relevantes de la industria audiovisual argentina, vinculada al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
"El Tormento", filmada íntegramente en Mendoza, ganó el premio Astor Piazzolla al Work in Progress
Dirigida por Marcelo Cócolo, la producción obtuvo un respaldo clave para finalizar su posproducción, concretar su estreno en salas y proyectarse en festivales
A diferencia de las competencias tradicionales, la instancia de Work in Progress (WIP) está destinada a películas en etapa de montaje o posproducción que requieren apoyo estratégico para alcanzar su corte final.
En ese sentido, el galardón se traduce en un impulso económico, técnico y profesional decisivo: brinda recursos y servicios especializados —como posproducción de imagen, corrección de color, mezcla de sonido y copias de exhibición—, además de una vidriera privilegiada frente a programadores, distribuidores y agentes de ventas.
Mendoza y sus paisajes en una película premiada
Que la obra haya sido filmada íntegramente en Mendoza convierte el logro en un orgullo para toda la provincia, al destacar la calidad de sus locaciones y el trabajo de su equipo artístico y técnico.
Con este respaldo, El Tormento queda en condiciones óptimas para cerrar su etapa técnica, concretar su estreno y emprender un recorrido por festivales internacionales, llevando el sello mendocino a pantallas de todo el mundo. Se trata del segundo largometraje de ficción de Mariano Cócolo tras su ópera prima La calma (2022).
La trama sigue a Walter, un exmilitante político que, tras perder su empleo y enfrentar una enfermedad, emprende un viaje atravesado por la memoria de Salvador, su amigo desaparecido.
En pocas palabras
- Premio Astor Piazzolla: La película mendocina "El Tormento" fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
- Apoyo a la producción: El premio Work in Progress brinda recursos clave para la posproducción y estreno de la obra.
- Orgullo provincial: El largometraje, filmado íntegramente en Mendoza, destaca locaciones y talento local.