"El Tormento", filmada íntegramente en Mendoza, ganó el premio Astor Piazzolla al Work in Progress

Mendoza y sus paisajes en una película premiada

Que la obra haya sido filmada íntegramente en Mendoza convierte el logro en un orgullo para toda la provincia, al destacar la calidad de sus locaciones y el trabajo de su equipo artístico y técnico.

Con este respaldo, El Tormento queda en condiciones óptimas para cerrar su etapa técnica, concretar su estreno y emprender un recorrido por festivales internacionales, llevando el sello mendocino a pantallas de todo el mundo. Se trata del segundo largometraje de ficción de Mariano Cócolo tras su ópera prima La calma (2022).

La trama sigue a Walter, un exmilitante político que, tras perder su empleo y enfrentar una enfermedad, emprende un viaje atravesado por la memoria de Salvador, su amigo desaparecido.