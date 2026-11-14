Vecinos de la Quinta Sección "abrazaron" al hogar Santa Marta y rechazaron su traslado

Sicilia sostuvo que el debate excede el valor económico de los terrenos y obliga a discutir qué ciudad quieren los mendocinos. "¿Qué es valioso? ¿Solamente el valor de un terreno o lo que ese terreno nos aporta por su uso, lo que significa para las generaciones de mendocinos o los servicios ambientales que nos da?", planteó.

Una de las principales quejas es que van a tapar con edificios de muchos pisos lo que era un pulmón verde más importante de la ciudad. Axel Lloret / Diario UNO

También cuestionó que las autoridades no hayan atendido los reclamos ciudadanos y remarcó que la participación de los vecinos forma parte de una planificación urbana democrática.

Durante la jornada, los participantes también juntaron firmas para respaldar el pedido de ser escuchados en el Senado. Sicilia contó que algunos legisladores se comprometieron a gestionar su presencia en las comisiones donde se discuta la iniciativa.

Los vecinos advierten sobre el impacto de las torres

Estela Cassetti, arquitecta y residente de la zona, cuestionó los cambios en el código de edificación que habilitaron construcciones en altura en sectores que históricamente tuvieron un perfil residencial de casas bajas. Según explicó, las redes de agua, gas, electricidad y cloacas fueron diseñadas para otra densidad poblacional y ya presentan dificultades.

"Es totalmente absurdo hacer estas torres en una zona donde toda la infraestructura está hecha para casas bajas. Todo esto va a colapsar", advirtió.

Entre otras formas de reclamo, los vecinos reunieron firmas que presentarán en Legislatura para rechazar el proyecto. Axel Lloret / Diario UNO

También recordó la función ambiental del Parque General San Martín como pulmón verde de una ciudad ubicada en una zona desértica y expresó su preocupación por los efectos que las construcciones pueden tener sobre la circulación del aire y las condiciones ambientales.

Julia, economista y vecina, sostuvo que las transformaciones urbanas afectan no solamente a quienes viven en la Quinta Sección, sino también a quienes utilizan el Parque. Sobre el Hogar Santa Marta, recordó que su ubicación responde a una concepción del espacio público que buscaba dar visibilidad a la vejez y garantizar un lugar para los adultos mayores.

Esta vez, la gente no se quedó en casa: fueron protagonistas del reclamo para que los adultos mayores del hogar Santa Marta no sean trasladados. Axel Lloret / Diario UNO

La vecina cuestionó, además, que el proyecto no precise dónde se construirá el nuevo establecimiento, cuál será el costo de la operación ni qué condiciones tendrá el servicio. "Es casi un cheque en blanco para el desarrollador que venga a hacerlo", señaló. Respecto de los emprendimientos inmobiliarios, dijo que los vecinos sospechan que detrás de estas transformaciones hay un negocio especulativo, aunque aclaró que no tienen certezas sobre los intereses involucrados.

El valor del terreno y las dudas sobre el proyecto

El expediente 88.578, impulsado por el Poder Ejecutivo, propone desafectar del dominio público provincial el predio de Boulogne Sur Mer 361, frente al Parque General San Martín. El terreno tiene una superficie de aproximadamente 5.000 metros cuadrados y, según estimaciones de profesionales que analizaron el conflicto, su valor rondaría los 10 millones de dólares.

La iniciativa habilita al Gobierno a entregar el inmueble mediante una permuta, venta o transferencia onerosa a través de una licitación pública y un régimen de iniciativa privada. A cambio, el desarrollador debe construir y equipar un nuevo hogar en el Gran Mendoza, con capacidad para 120 residentes, el doble de las plazas actuales. El proyecto establece que el predio no se entrega hasta que el nuevo establecimiento esté terminado, equipado y los adultos mayores alojados allí.

El predio del hogar Santa Marta tiene aproximadamente 5.000 m2 y su valor se estima en unos 10 millones de dólares. Axel Lloret / Diario UNO

El Gobierno fundamenta la propuesta en la obsolescencia arquitectónica y funcional del edificio centenario y en la necesidad de ampliar la capacidad de atención. Los vecinos, en cambio, cuestionan que no se hayan presentado estudios que demuestren que la construcción actual no puede recuperarse y advierten que se desconoce la ubicación y el costo de la nueva sede.

Laura, vecina y estudiante de Arquitectura, consideró que el edificio puede remodelarse y que el Estado tiene alternativas para mejorar las condiciones del establecimiento sin desprenderse de un terreno público. "Mucho menos vendiendo al Gobierno un terreno que es de todos, donde nuestros abuelos pueden descansar", expresó. Para ella, el reclamo excede su formación profesional: "Esto es de sentido común".

El recorrido del proyecto en Legislatura

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 13 de octubre, con 32 votos afirmativos, 8 negativos y una abstención. Antes de esa votación, alrededor de 650 vecinos de la Quinta Sección habían presentado reclamos administrativos ante Capital y la Provincia para cuestionar tanto la desafectación del terreno del Hogar Santa Marta como la operación inmobiliaria vinculada al predio del Círculo Policial.

El diputado Jorge Difonso (LAUM) se acercó para acompañar la protesta de los vecinos. Axel Lloret / Diario UNO

Jorge Difonso, diputado de La Unión Mendocina, acompañó la protesta y sostuvo que el proyecto se desarrolla a espaldas de los vecinos.

Los vecinos no han sido consultados, no se les ha permitido participar y están reclamando el derecho a ser escuchados Los vecinos no han sido consultados, no se les ha permitido participar y están reclamando el derecho a ser escuchados

El legislador calificó la iniciativa como un negocio inmobiliario que, a su entender, se realiza a costa de los adultos mayores.

Lucas Ilardo, diputado de Fuerza Patria, también fue parte del reclamo vecinal para que se traslade el asilo Santa Marta. Axel Lloret / Diario UNO

Lucas Ilardo, diputado de Fuerza Patria, también participó de la movilización. Cuestionó que se pretenda trasladar a los residentes sin explicar por qué no resulta posible recuperar el edificio actual y sostuvo que la iniciativa desconoce la historia urbanística de Mendoza. Mencionó a los responsables del diseño de la ciudad y del Parque General San Martín y consideró que las decisiones actuales ponen en riesgo ese patrimonio.

Si uno piensa en trasladar a los abuelos, primero hay que pensar por qué en 11 años de gobierno dejaron que este lugar se viniera abajo y por qué piensan que no es más barato arreglarlo que hacer lo que van a hacer Si uno piensa en trasladar a los abuelos, primero hay que pensar por qué en 11 años de gobierno dejaron que este lugar se viniera abajo y por qué piensan que no es más barato arreglarlo que hacer lo que van a hacer

Los vecinos también expresaron su preocupación por la acumulación de proyectos inmobiliarios en el entorno del Parque, entre ellos los vinculados al Círculo Policial. Para Ignacio, otro de los participantes, conservar el Hogar en su ubicación actual significa preservar una decisión histórica de la ciudad: priorizar un espacio para los adultos mayores frente a uno de los principales espacios públicos de Mendoza.

El reclamo ahora apunta al Senado. Los vecinos quieren participar de la discusión legislativa y que sus planteos sean escuchados antes de que se tome una decisión sobre el futuro del Hogar Santa Marta y el terreno que ocupa