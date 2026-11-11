Un hombre de 42 años fue aprehendido este martes por la noche en Godoy Cruz, luego de que vecinos lo sorprendieran caminando por los techos de las viviendas e intentando ingresar a una de las casas de la zona.
Vecinos atraparon a un hombre que caminaba por los techos e intentaba entrar a una casa en Godoy Cruz
Ocurrió en el barrio Parque Sur, y el sospechoso de 42 años fue retenido por los vecinos hasta la llegada de la Policía y posteriormente trasladado a una comisaría
El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre que se desplazaba por los techos del barrio. Ante la advertencia, efectivos de la Comisaría 27 se trasladaron hasta el lugar para intervenir.
Al arribar, encontraron al hombre retenido por los propios vecinos, quienes lo habían observado mientras recorría los techos e intentaba entrar a una vivienda. La situación generó preocupación entre los residentes del barrio, que decidieron intervenir para evitar que concretara el ingreso.
Aprehendieron al sospechoso tras el intento de robo en Godoy Cruz
El hombre fue identificado por la Policía como J. C. A., de 42 años. En tanto, las personas afectadas por el episodio fueron identificadas como R. G. F., de 53 años, y C. G. G., de 57.
Tras el procedimiento, tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las medidas judiciales de rigor y ordenó el traslado del aprehendido a la Comisaría 7ª.
El episodio quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el intento de ingreso a la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.
En pocas palabras
- Aprehensión por intento de robo: un hombre de 42 años fue detenido en Godoy Cruz tras intentar ingresar a una vivienda por los techos.
- Intervención vecinal: los residentes del barrio Parque Sur retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
- Proceso judicial: el individuo fue trasladado a una comisaría y la Oficina Fiscal interviene en la causa.