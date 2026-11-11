Vecinos atraparon a un hombre que caminaba por los techos e intentaba entrar a una casa en Godoy Cruz

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un hombre que se desplazaba por los techos del barrio. Ante la advertencia, efectivos de la Comisaría 27 se trasladaron hasta el lugar para intervenir.

Al arribar, encontraron al hombre retenido por los propios vecinos, quienes lo habían observado mientras recorría los techos e intentaba entrar a una vivienda. La situación generó preocupación entre los residentes del barrio, que decidieron intervenir para evitar que concretara el ingreso.