Robos en Mendoza: cayeron cuatro sospechosos que robaban aires acondicionados por los techos en Godoy Cruz

Al arribar al lugar de la denuncia, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 70 años. En la inspección de la propiedad, los uniformados constataron que los delincuentes le habían arrancado violentamente la unidad externa de su equipo de aire acondicionado, junto con toda la cañería de cobre correspondiente a la instalación.

La banda trasladaba el equipo de aire acondicionado y los caños de cobre en un carrito a pocas cuadras de la vivienda robada.

Detención en la vía pública y un prontuario cargado

Con los datos recabados, el personal policial montó un operativo de patrullaje cerrojo en las inmediaciones. A pocas cuadras del lugar, en la esquina de Tiburcio Benegas y Los Aguaribay, los agentes interceptaron a cuatro jóvenes que trasladaban a pie un carrito de mano en cuyo interior llevaban el equipo robado y las cañerías. Durante la requisa de seguridad, a uno de los sospechosos se le secuestró un cuchillo tipo serrucho utilizado para cortar las conexiones.