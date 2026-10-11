Un rápido despliegue de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) permitió desbaratar a una banda de delincuentes que azotaba los techos de las casas en Godoy Cruz. El hecho se desencadenó a las 08.15 de la mañana, cuando un llamado de alerta a la línea de Emergencias 911 advirtió sobre la sospechosa presencia de varios sujetos caminando por las alturas de las propiedades sobre calle Tiburcio Benegas, aparentemente maniobrando para sustraer artefactos de climatización.
Robos en Mendoza: cayeron cuatro sospechosos que robaban aires acondicionados por los techos en Godoy Cruz
Treparon a los techos de calle Tiburcio Benegas y le arrancaron el aire a una mujer de 70 años. La Policía los atrapó a pocas cuadras con el botín en un carrito
Al arribar al lugar de la denuncia, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 70 años. En la inspección de la propiedad, los uniformados constataron que los delincuentes le habían arrancado violentamente la unidad externa de su equipo de aire acondicionado, junto con toda la cañería de cobre correspondiente a la instalación.
Detención en la vía pública y un prontuario cargado
Con los datos recabados, el personal policial montó un operativo de patrullaje cerrojo en las inmediaciones. A pocas cuadras del lugar, en la esquina de Tiburcio Benegas y Los Aguaribay, los agentes interceptaron a cuatro jóvenes que trasladaban a pie un carrito de mano en cuyo interior llevaban el equipo robado y las cañerías. Durante la requisa de seguridad, a uno de los sospechosos se le secuestró un cuchillo tipo serrucho utilizado para cortar las conexiones.
Los cuatro aprehendidos salvo uno de ellos, casi todos registran un registro policial por delitos como robo agravado, lesiones leves, violencia de género y pedidos de paradero. El grupo, junto con el cuchillo y el artefacto recuperado, fue trasladado a la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, donde quedaron a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Detenidos por robo: cuatro sospechosos fueron capturados por robar aires acondicionados por los techos de casas en Godoy Cruz.
- Modus operandi: treparon a los techos de calle Tiburcio Benegas para sustraer artefactos de climatización.
- Botín recuperado: la Policía los interceptó a pocas cuadras con el equipo robado y herramientas de corte.