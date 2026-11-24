La Policía de Mendoza investiga un importante robo ocurrido en una vivienda del barrio privado Pinares de Furlotti, en Maipú. Según información policial delincuentes (se desconoce cuántas personas) aprovecharon la ausencia del dueño de casa para ingresar y llevarse dinero en moneda extranjera (dólares), alhajas y un arma de fuego.
Robaron dólares, joyas, un arma y municiones en un barrio privado de Maipú
El hecho ocurrió en el barrio Pinares de Furlotti, mientras el propietario de la vivienda se encontraba en Córdoba. Entre los elementos sustraídos hay una pistola calibre 380 y 50 municiones.
El hecho fue denunciado este lunes feriado alrededor de las 17.02, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre el ilícito en un domicilio ubicado en el barrio Pinares de Furlotti, jurisdicción de la Comisaría 10.
De acuerdo con la declaración de la víctima, un hombre de 45 años, informada por fuentes oficiales del Gobierno de Mendoza, había viajado a la provincia de Córdoba durante el fin de semana largo. Al regresar a su hogar durante la tarde de este lunes, advirtió que el interior de su casa había sido completamente revuelto.
Trascendió que el barrio no sufrió ninguna rotura en el cierre perimetral, por lo que los investigadores descartan que el o los ladrones hayan entrado por la fuerza al conjunto residencial.
Luego de revisar sus pertenencias para evaluar los faltantes, el propietario constató que el o los autores del hecho habían sustraído una suma de dólares cuya cantidad no trascendió, pesos argentinos, dos anillos de alto valor, una pistola marca Bersa calibre 380 (estaría declarada) y 50 municiones.
En la causa tomó intervención la Oficina Fiscal de Maipú, desde donde se dispuso el trabajo de Policía Científica en la escena para el levantamiento de rastros y pericias de rigor, además de dar participación a personal de Investigaciones y de la División Robos y Hurtos para dar con los responsables del hecho.
En pocas palabras
- Robo en Maipú: sustrajeron dólares, joyas y un arma en el barrio Pinares de Furlotti.
- Modus operandi: los delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar a la vivienda.
- Elementos robados: se llevaron una pistola calibre 380, 50 municiones y alhajas.