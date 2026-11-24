Trascendió que el barrio no sufrió ninguna rotura en el cierre perimetral, por lo que los investigadores descartan que el o los ladrones hayan entrado por la fuerza al conjunto residencial.

Luego de revisar sus pertenencias para evaluar los faltantes, el propietario constató que el o los autores del hecho habían sustraído una suma de dólares cuya cantidad no trascendió, pesos argentinos, dos anillos de alto valor, una pistola marca Bersa calibre 380 (estaría declarada) y 50 municiones.

En la causa tomó intervención la Oficina Fiscal de Maipú, desde donde se dispuso el trabajo de Policía Científica en la escena para el levantamiento de rastros y pericias de rigor, además de dar participación a personal de Investigaciones y de la División Robos y Hurtos para dar con los responsables del hecho.