La secuencia que derivó en su muerte ocurrió en Morón, en el cruce de Aguado y Maza. Según el reporte policial, el adolescente y otros integrantes de un grupo que circulaba en un Fiat Cronos gris intentaron interceptar a un conductor para sustraerle un Toyota Etios.

La víctima logró escapar de la maniobra. A continuación se escucharon detonaciones y Carmody Sánchez quedó tendido sobre el asfalto con un disparo en la cabeza y un revólver junto al cuerpo, mientras sus acompañantes escapaban y lo dejaban en el sitio.

Más tarde, el Fiat Cronos utilizado por el grupo fue hallado en La Matanza. El vehículo registraba pedido de secuestro por robo y presentaba impactos de bala en la carrocería, por lo que quedó sujeto a peritajes para reconstruir la dinámica del ataque.

La investigación judicial se concentra en determinar el origen del disparo mortal. Entre las líneas de análisis figura la posibilidad de que el adolescente haya sido alcanzado por un tiro efectuado por uno de sus propios cómplices durante el intento de asalto, aunque tampoco se descarta la intervención de un tercero, como un vecino o un ocasional transeúnte.

Los registros judiciales y policiales señalan que su intervención en hechos delictivos era previa a su edad actual. Su primer expediente formal data de 2025, cuando tenía 15 años, en una causa por robo agravado que tramitó ante el fiscal de menores Juan Pablo Volpicina y que terminó archivada por su condición etaria.

A ese antecedente se sumaron aprehensiones posteriores en La Matanza y su inclusión en averiguaciones de la Policía Bonaerense vinculadas al robo de autos en la región.