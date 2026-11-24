Mateo Nicolás Carmody Sánchez tenía 16 años y en redes sociales se hacía llamar “Mateíto El Ninja”. A diferencia de la imagen que proyectaba en plataformas digitales, donde exhibía armas de fuego y fajos de dólares, su recorrido delictivo registraba antecedentes en el oeste del conurbano bonaerense y al menos dos detenciones en La Matanza.
Quién era "Mateíto El Ninja", el joven ladrón de 16 años que murió de un tiro en la cabeza
El joven adolescente de 16 años tenía antecedentes delictivos y se hacía llamar "Mateíto El Ninja", fue encontrada sin vida en la vía pública
La muerte de este adolescente con un fuerte prontuario, conocido como “Mateíto El Ninja”, dejó una pregunta central para los investigadores: quién efectuó el disparo que terminó con su vida. El adolescente, de 16 años, fue encontrado en el asfalto en la zona de Morón.
Las fuerzas de seguridad lo vinculaban con una estructura dedicada al robo de automotores liderada por otro menor conocido como “Agustincito”.
La secuencia que derivó en su muerte ocurrió en Morón, en el cruce de Aguado y Maza. Según el reporte policial, el adolescente y otros integrantes de un grupo que circulaba en un Fiat Cronos gris intentaron interceptar a un conductor para sustraerle un Toyota Etios.
La víctima logró escapar de la maniobra. A continuación se escucharon detonaciones y Carmody Sánchez quedó tendido sobre el asfalto con un disparo en la cabeza y un revólver junto al cuerpo, mientras sus acompañantes escapaban y lo dejaban en el sitio.
Más tarde, el Fiat Cronos utilizado por el grupo fue hallado en La Matanza. El vehículo registraba pedido de secuestro por robo y presentaba impactos de bala en la carrocería, por lo que quedó sujeto a peritajes para reconstruir la dinámica del ataque.
La investigación judicial se concentra en determinar el origen del disparo mortal. Entre las líneas de análisis figura la posibilidad de que el adolescente haya sido alcanzado por un tiro efectuado por uno de sus propios cómplices durante el intento de asalto, aunque tampoco se descarta la intervención de un tercero, como un vecino o un ocasional transeúnte.
Los registros judiciales y policiales señalan que su intervención en hechos delictivos era previa a su edad actual. Su primer expediente formal data de 2025, cuando tenía 15 años, en una causa por robo agravado que tramitó ante el fiscal de menores Juan Pablo Volpicina y que terminó archivada por su condición etaria.
A ese antecedente se sumaron aprehensiones posteriores en La Matanza y su inclusión en averiguaciones de la Policía Bonaerense vinculadas al robo de autos en la región.
En pocas palabras
- Muerte del joven ladrón: el adolescente de 16 años, conocido como "Mateíto El Ninja", fue hallado sin vida de un disparo en la cabeza en Morón.
- Antecedentes delictivos: el joven tenía un prontuario con antecedentes en el conurbano bonaerense y se dedicaba al robo de automotores.
- Investigación en curso: se busca determinar si el disparo provino de sus cómplices o de un tercero durante un intento de robo.