Esa misma bronca se trasladó a la calle apenas ocurrió el hecho, alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, sobre la calle Aguado al 1200. Como el adolescente de 16 años vivía a pocas cuadras del lugar, sus familiares llegaron en medio del operativo e increparon a los policías que trabajaban en la escena.

Cómo fue el tiroteo frente a un cumpleaños donde murió Mateo

Mientras siguen multiplicándose los mensajes de despedida en redes sociales, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza avanza con la investigación para esclarecer cómo murió el delincuente de 16 años. Según la reconstrucción policial, todo empezó cuando dos jóvenes estacionaron su auto frente a una casa donde festejaban un cumpleaños y apareció detrás un Fiat Cronos del que bajó un hombre armado para robarles.

Uno de los chicos quedó paralizado por el miedo y el otro logró correr hacia adentro de la vivienda, instante en que empezaron los tiros. El auto de las víctimas quedó en la cuadra con varios impactos de bala, mientras que el Fiat Cronos en el que se movían los asaltantes apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo.

Una vecina que presenció parte de la secuencia contó a Mediodía Noticias (eltrece) la violencia de lo que se vivió en el barrio: “Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”. Además, aportó un detalle clave sobre cómo disparaban los ladrones: “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”. Ahora los peritos buscan determinar si a Mateo le disparó por accidente uno de sus propios cómplices o si intervino otra persona que estaba en la zona.