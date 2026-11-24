La muerte de Mateo, el ladrón de 16 años que recibió un disparo fatal durante un robo en Morón, generó una seguidilla de mensajes de dolor y despedida en las redes sociales. A pocas horas del tiroteo, sus amigos y familiares usaron Instagram para lamentar lo ocurrido y reclamar contra quienes lo dejaron tirado sobre el asfalto.
"¿Por qué, hermanito mío?": los mensajes de dolor y despedida de los amigos y familiares del ladrón de 16 años
Tras la muerte de Mateo en medio de un tiroteo frente a una fiesta de cumpleaños en Morón, su entorno más cercano llenó Instagram de posteos cargados de tristeza y enojo
Uno de los posteos más compartidos fue el de un amigo cercano, que publicó una historia en Instagram con una frase llena de angustia: “¿Por qué, hermanito mío?”. En otra publicación, el mismo allegado mezcló la tristeza por la pérdida con insultos dirigidos tanto a los efectivos policiales como a los propios compañeros de banda del menor: “Mateito, hermano, ¿por qué a vos, rata la co* de la gorra y a los gi*** que te dejaron morir?”.
El furioso descargo de su hermana y la tensión con la Policía en Morón
A esa despedida en redes se sumó el duro reclamo de su hermana, quien también recurrió a Instagram para exigir datos sobre los involucrados en el asalto en Morón. “Quiero los nombres y las direcciones de los gil* que lo dejaron morir”, escribió la joven en un mensaje que rápidamente empezó a circular tras conocerse la noticia.
Esa misma bronca se trasladó a la calle apenas ocurrió el hecho, alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, sobre la calle Aguado al 1200. Como el adolescente de 16 años vivía a pocas cuadras del lugar, sus familiares llegaron en medio del operativo e increparon a los policías que trabajaban en la escena.
Cómo fue el tiroteo frente a un cumpleaños donde murió Mateo
Mientras siguen multiplicándose los mensajes de despedida en redes sociales, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza avanza con la investigación para esclarecer cómo murió el delincuente de 16 años. Según la reconstrucción policial, todo empezó cuando dos jóvenes estacionaron su auto frente a una casa donde festejaban un cumpleaños y apareció detrás un Fiat Cronos del que bajó un hombre armado para robarles.
Uno de los chicos quedó paralizado por el miedo y el otro logró correr hacia adentro de la vivienda, instante en que empezaron los tiros. El auto de las víctimas quedó en la cuadra con varios impactos de bala, mientras que el Fiat Cronos en el que se movían los asaltantes apareció abandonado horas más tarde en Rafael Castillo.
Una vecina que presenció parte de la secuencia contó a Mediodía Noticias (eltrece) la violencia de lo que se vivió en el barrio: “Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”. Además, aportó un detalle clave sobre cómo disparaban los ladrones: “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”. Ahora los peritos buscan determinar si a Mateo le disparó por accidente uno de sus propios cómplices o si intervino otra persona que estaba en la zona.
En pocas palabras
- Muerte de Mateo: Un ladrón de 16 años murió en un tiroteo en Morón tras un robo frente a una fiesta.
- Despedidas en redes: Amigos y familiares expresaron dolor y enojo en Instagram por la muerte del adolescente.
- Investigación en curso: La Fiscalía de La Matanza investiga las circunstancias del tiroteo y la muerte de Mateo.