Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre herido. Un vecino decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital Lagomaggiore, donde posteriormente se informó su fallecimiento.

En la vivienda se observaron daños en una ventana y manchas de sangre en el interior. Esos elementos quedaron bajo análisis de los investigadores para determinar qué ocurrió y cómo se produjeron las heridas.

Tenía antecedentes y un pedido de captura vigente

El hombre registraba distintos antecedentes judiciales. En 2025 tenía una orden de captura vigente por una causa judicial. También figuraban actuaciones anteriores por robos agravados, amenazas y otros delitos.

Entre los registros se encontraban una causa de 2022 por robo agravado en poblado y en banda, en concurso ideal con robo agravado por escalamiento, y otra de 2016 por robo agravado y amenazas simples, por las que había sido condenado por estas últimas.

En el lugar trabajaron especialistas de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental para realizar las pericias y establecer las circunstancias de la muerte.