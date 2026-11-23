Un hombre de 39 años, con pedido de captura desde 2025, fue encontrado gravemente herido en el barrio Olivares, en Ciudad. Pese a que un vecino lo trasladó en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore, minutos después se confirmó su muerte.
Hallaron muerto en el barrio Olivares a un hombre de 39 años que era buscado por la Justicia
El hombre tenía pedido de captura desde 2025. Fue encontrado con heridas y sangrado en una vivienda de Capital y murió en el hospital
El episodio ocurrió alrededor de las 17 de este lunes, en la intersección de las calles Santiago Felipe Llaver y Rosales. La primera información indica que el hombre habría intentado ingresar a una vivienda por una ventana para resguardarse y que se habría cortado con los vidrios.
Lo encontraron herido en una vivienda del barrio Olivares
La situación llegó a conocimiento de la Policía a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre con lesiones y sangrado en distintas partes del cuerpo.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre herido. Un vecino decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital Lagomaggiore, donde posteriormente se informó su fallecimiento.
En la vivienda se observaron daños en una ventana y manchas de sangre en el interior. Esos elementos quedaron bajo análisis de los investigadores para determinar qué ocurrió y cómo se produjeron las heridas.
Tenía antecedentes y un pedido de captura vigente
El hombre registraba distintos antecedentes judiciales. En 2025 tenía una orden de captura vigente por una causa judicial. También figuraban actuaciones anteriores por robos agravados, amenazas y otros delitos.
Entre los registros se encontraban una causa de 2022 por robo agravado en poblado y en banda, en concurso ideal con robo agravado por escalamiento, y otra de 2016 por robo agravado y amenazas simples, por las que había sido condenado por estas últimas.
En el lugar trabajaron especialistas de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental para realizar las pericias y establecer las circunstancias de la muerte.
En pocas palabras
- Hallado muerto: un hombre de 39 años fue encontrado en el barrio Olivares, herido y con pedido de captura.
- Causa de las heridas: se investiga si el hombre se cortó al intentar ingresar a una vivienda por una ventana.
- Antecedentes: la víctima tenía un pedido de captura vigente desde 2025 y registros por diversos delitos.