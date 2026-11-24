Su actividad principal como streamer se desarrolla en la plataforma Kick, espacio en el que se dedica casi por completo a generar contenido vinculado con casinos y apuestas online. Dentro de ese nicho digital logró consolidar una audiencia activa que sigue sus transmisiones y apariciones en redes.

El antecedente mediático de la influencer en Nordelta

El episodio ocurrido en la costa atlántica no es la primera vez que el nombre de esta influencer queda envuelto en una polémica pública. En octubre pasado, Rapallo denunció por lesiones agravadas a quien entonces era su pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido en el ambiente digital como Chaipa7.

Aquel conflicto comenzó durante una transmisión en vivo en Kick y continuó en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta. Tras un llamado al 911, la Policía acudió al lugar y constató que la joven presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo. Días antes ya había circulado un video de ambos discutiendo desde distintos autos sobre una avenida de Vicente López, secuencia en la que Lara Rapallo le advertía a De León que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no cubriría un eventual choque.