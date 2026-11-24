La influencer detenida en Pinamar tras protagonizar un video viral al volante fue identificada como Lara Magalí Rapallo, una joven de 20 años que quedó imputada por realizar maniobras peligrosas con su camioneta en la zona conocida como La Olla, dentro del sector de La Frontera.
Quién es la influencer detenida en Pinamar por hacer maniobras peligrosas con su camioneta poco discreta
La influencer protagonizó un peligroso video viral. Tiene 20 años y fue imputada por sus acciones arriba de una camioneta muy difícil de olvidar
En las imágenes que circularon con fuerza en las redes sociales se veía a la joven conduciendo una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa mientras hacía trompos y piruetas sobre la arena con cuatro personas paradas en los costados del vehículo. A raíz de la viralización, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar montaron un operativo y lograron interceptarla en el cruce de las calles Shawn y Del Olimpo, donde secuestraron el rodado y abrieron una causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que castiga la conducción imprudente cuando pone en riesgo la vida o la integridad física de terceros.
Quién es “Naotzumi”, la streamer de apuestas detrás del volante
Con domicilio en la localidad bonaerense de Pilar, Lara Magalí Rapallo construyó su perfil público en internet bajo el seudónimo Naotzumi. Desde su cuenta de Instagram (@naotzumi), donde reúne más de 80 mil seguidores, comparte su rutina diaria y promociona sus transmisiones en vivo.
Su actividad principal como streamer se desarrolla en la plataforma Kick, espacio en el que se dedica casi por completo a generar contenido vinculado con casinos y apuestas online. Dentro de ese nicho digital logró consolidar una audiencia activa que sigue sus transmisiones y apariciones en redes.
El antecedente mediático de la influencer en Nordelta
El episodio ocurrido en la costa atlántica no es la primera vez que el nombre de esta influencer queda envuelto en una polémica pública. En octubre pasado, Rapallo denunció por lesiones agravadas a quien entonces era su pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido en el ambiente digital como Chaipa7.
Aquel conflicto comenzó durante una transmisión en vivo en Kick y continuó en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta. Tras un llamado al 911, la Policía acudió al lugar y constató que la joven presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo. Días antes ya había circulado un video de ambos discutiendo desde distintos autos sobre una avenida de Vicente López, secuencia en la que Lara Rapallo le advertía a De León que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no cubriría un eventual choque.
En pocas palabras
- Influencer detenida: Lara Magalí Rapallo fue imputada en Pinamar por maniobras peligrosas con su camioneta.
- Video viral: Se difundieron imágenes de la joven haciendo trompos con cuatro personas sobre una RAM 1500 rosa.
- Antecedente: Rapallo, conocida como "Naotzumi", ya había estado envuelta en una polémica por un incidente con su expareja.