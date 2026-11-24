Para lograr su cometido, el sospechoso le compraba mercadería de forma reiterada y le entregaba diversos obsequios de valor, entre los que se detallan una bicicleta, un televisor y un teléfono celular.

La presentación fue radicada por la madre de la menor, una mujer de 34 años domiciliada en el barrio Santa Rosa de Lima, ante la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 17 Oeste, y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, conducida por la fiscal Daniela Yslas.

Según la exposición inicial, el vínculo comenzó en los alrededores de la plaza Libertad, donde la joven vendía turrones y el denunciado acudía con frecuencia a un bar de la zona.

Allí el abogado habría iniciado compras habituales y, progresivamente, entregado diversos regalos, entre los que se detallan un televisor, un horno eléctrico, una bicicleta y un teléfono celular Samsung.

El episodio denunciado se habría producido en el bar Bruno, cuando la adolescente vendía su mercadería, el acusado abonó mediante Mercado Pago y, al irse, dejó olvidados sus anteojos de sol sobre una mesa.

De acuerdo con el relato de la denunciante, la menor se acercó hasta la vivienda del hombre, en calle Urquiza, para devolverle los lentes. Una vez dentro del domicilio, el acusado le habría entregado 20.000 pesos como recompensa y, luego de que ella utilizara el baño, le ofreció un vaso de agua tras cuya ingesta perdió el conocimiento.

Siempre según la presentación, la adolescente recuperó la consciencia mientras era víctima de un presunto abuso, consiguió escapar de la casa y relató lo ocurrido a sus padres.

Tras la denuncia, la fiscal Yslas dispuso la citación de la madre y la menor a la Fiscalía para realizar exámenes médicos forenses y brindar asistencia psicológica, mientras continúa la pesquisa sin que se haya informado una detención.