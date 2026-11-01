Un abogado y un juez cuestionaron las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa en un libro

-Porque los casos interpelan a las teorías y a las resoluciones judiciales. Esperamos que pueda servir para tomar un poco de conciencia. En la primera parte analizo el documental de "50 segundos", de Netflix. En la segunda parte, Diego Lusverti habla exclusivamente de las calificantes aplicadas en las sentencias: la alevosía y la premeditación, y él explica por qué no existieron. Algo de razón debe tener Lusverti porque Casación anuló la alevosía y dejó la predeterminación. Vamos a ver qué pasa ahora en la Corte de Buenos Aires.

-¿Qué conclusión sacaste después de ver esa serie de tres capítulos y analizar el caso?

-Que a una muerte violenta y absurda como la de Fernando Báez Sosa, un estudiante de 18 años, se agregaron cinco muertes violentas y tanto o más absurdas por parte del Estado, mandándolos a prisión perpetua por dos calificantes que no existían.

"Los padres de Báez Sosa -sigue Poquet- pedían justicia pero no perpetua, nunca dijeron perpetua: lo dijeron los abogados, como Fernando Burlando. Y algunos medios que cubrieron el caso y decían que justicia es perpetua. El día de la sentencia, la ciudad de Dolores, donde funciona el Tribunal, amaneció empapelada con el lema "Justicia es perpetua". Imaginate el espíritu de esos jueces, diciendo 'nos linchan'; y el viento de cola que era la gente que estaba ahí y los medios. Todo eso machacó insistentemente".

Alejandro Poquet, abogado penalista, escribió -en coautoría- un libro sobre el tratamiento judicial del caso Fernando Báez Sosa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

-Y por eso, según vos, los jueces se resolvieron con los agravantes.

-Y... hubo una influencia que es innegable, porque la parte técnica del juicio no cierra. Porque las dos sentencias dicen que tiene que ser un homicidio simple o un homicidio en riña o un homicidio culposo. Esa es la conclusión. Y después hay otro problema, que no está probada la autoría de la muerte del chico.

-Después hubo cambios con el segundo fallo. A 3 de los 8 rugbiers les cambiaron la condena...

-Eran 8 condenados a perpetua. Después, se dieron cuenta de que 3 de ellos fueron cómplices secundarios. Los jueces vieron los mismos videos que yo, que son los de la serie de Netflix, y se ve un chico de pie, que después cae, y se ve que aparece Máximo Thomsen, y después, los otros. Pero no se pudo determinar científicamente qué golpes mataron a Báez Sosa. Pudo haber sido un homicidio culposo. Yo te pego, te empujo, te quiero lesionar pero no te quiero matar. O pudo ser un homicidio simple. Imaginate, a las 4 de la mañana, todos borrachos ¿A quién se le ocurre que hubo intención de matar?

Fernando Báez Sosa, de 18 años, murió el 18 de enero de 2020 en Villa Gessel. El caso ha tenido tratamiento judicial, hay condenados, llegó a Netflix y ahora a un libro, con el análisis de dos mendocinos especialistas en Derecho Penal.

Y Poquet agrega sobre el proceso: "Fue un circo romano; se habla de alevosía y predeterminación, que -para nosotros- no hubo. Fueron inventadas".

Juez Lusverti: "Los fallos del caso Báez Sosa no fueron rigurosos"

-¿Cómo viviste la presentación del libro en la Facultad de Derecho de la UNCuyo?

-La verdad es que había bastante gente, muchos chicos de la facultad, así que estuvo muy interesante el asunto; enfocado más con la idea de hacer tipo conversatorio; o sea, que todos participaran y así fue.

-¿Cómo te resultó esa mecánica de analizar casos y sentencias judiciales de alto impacto, como la muerte de Fernando Báez Sosa?

-Vi el documental de Netflix y después se dio la coincidencia de que con Alejandro Poquet charlamos del caso y nos pusimos a analizar las sentencias. Caímos en la cuenta de que no eran muy rigurosas en lo técnico, que ese era el flanco débil del asunto, más allá de la indignación que provoca ese ataque de la patota. Eso creo que nos pasa a todos, a nadie le resulta grata esa muerte, es un espanto. Podría ser cualquiera de nuestros hijos y demás.

El juez de sentencia Diego Lusverti participó del libro que analiza el tratamiento judicial del crimen de Fernando Báez Sosa y las condenas a prisión perpetua a los rugbiers.

-¿Qué aristas sociales detectaron?

-La falta de solidaridad de la gente, el exceso de ocupación del boliche, lo que hacen los patovicas siempre, que tiran a la gente afuera para que se maten. La cuestión social y la responsabilidad del Estado también, en parte.

-¿Te ocupaste de analizar los agravantes?

-Sí. En la sentencia de primera instancia, a los condenados les atribuyeron dos: la alevosía y el concurso premeditado; después Casación sacó la alevosía porque era súper artificial la construcción que el Tribunal había hecho. Pero mantuvo el concurso premeditado, también medio atado con alambre, porque la verdad es que no se sostiene mucho esa idea, es como que forzaron la figura, entonces, en definitiva, nuestro planteo es que no es que sea un caso para aplaudir a estos chicos, sino todo lo contrario, sino para aplicar la ley en su justa medida, y la ley en su justa medida no tiene los agravantes.

No es un caso en el cual se habrían tenido que aplicar los agravantes, lo que pasa es que los agravantes abrieron la puerta a la perpetua, que es lo que quería la gente, por ponerlo así en términos generales.

Condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa, en los Tribunales.

-¿Cuál debió ser la calificación técnica apropiada?

-Sin los agravantes, homicidio simple. Tampoco digo lo que los defensores, que fue un homicidio en agresión, ni en riña, ni nada que se le parezca. Pero son construcciones que la Corte Federal ha admitido: la autoría paralela. O sea, varias personas cometiendo el mismo delito. No hace falta forzar las figuras para aplicar sanciones más severas. Respetando la ley se impone una sanción, que es muy grave, porque tiene pena de hasta 25 años de prisión, lo que permite graduar teniendo en cuenta quién tuvo más responsabilidad y quién menos.

"Así -concluye el juez Lusverti- el hecho no queda impune, nadie pretende eso, pero la pena perpetua también provoca un efecto paradojal: frente a la muerte de una persona, se termina matando a otras cinco, metiéndolas en el penal de por vida. Tienen 18, 19 años y no cuentan con antecedentes penales. Fue un sinsentido. El Estado es tan violento como los chicos a los que sanciona".