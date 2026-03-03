Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en la ciudad balnearia de Villa Gesell, cumpliría 25 años este lunes 2 de marzo que pasó y su madre lo recordó en las redes sociales con un desgarrador mensaje.
Fernando Báez Sosa: "Un beso hasta el cielo", el desgarrador mensaje de una madre hundida en el dolor
Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, no pudo ocultar el dolor presente en su vida con un contundente y emotivo mensaje
Graciela Sosa, madre de la víctima, publicó una fotografía de su hijo antes del viaje a esa localidad para disfrutar de las vacaciones junto a su grupo de amigos, pero que fueron arruinadas por los autores del crimen.
Fernando Báez Sosa y un tierno mensaje de su madre
“Un beso hasta el cielo. Feliz cumple amor mío. Hoy cumpliría 25 años”, expresó Sosa, quien lamentó: “Quisiera decirte tantas cosas; Fernando, mi vida, te extraño”.
En este sentido, Graciela volvió a reclamar justicia por el homicidio de su hijo Fernando Báez Sosa y señaló que “es muy triste lo que te hicieron, nos quitaron lo mejor de nuestra vida”.
Cómo sigue el caso de Fernando Báez Sosa
Días atrás, la defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados a 15 años de prisión por ser partícipe necesario del homicidio de Fernando Báez Sosa, solició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo proceso.
La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei.
Conforme al escrito, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron cadena perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, al tiempo que Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron sentenciados a la misma cantidad de años que Lucas Pertossi.