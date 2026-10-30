Sergio Salinas, abogado de las víctimas de abusos sexuales en el Instituto Próvolo y director para América de ECA (Endind Clergy Abuse) se quejó de "intermediarios oscuros que están obstaculizando la posibilidad de que el papa León XIV se reúna en Argentina con quienes sufrieron vejámenes en el instituto religioso situación que derivó en juicios y condenas".
Un abogado de las víctimas del Próvolo afirmó que "intermediarios oscuros" frenan la comunicación con el Papa
Sergio Salinas criticó al Opus Dei y también se quejó de la "escueta respuesta" que recibió Marcelo Colombo a quien le entregó una nota para el Papa
El letrado nombró específicamente al Opus Dei, pero también deslizó algunas críticas a la Iglesia Católica y a Marcelo Colombo en particular por una respuesta a la que calificó de "escueta y paupérrima" frente a la gestión -mediante nota- para que en su gira por Argentina el sumo pontífice reciba los ex alumnos del colegio que funcionó en Luján y que se convirtió en un escenario de horror por el accionar de religiosos abusadores.
Esta polémica se generó a partir de la comunicación de Vatican News -sitio oficial de la Santa Sede- que informó sobre el deseo y decisión de León XIV de reunirse con víctimas de violencia sexual eclesiástica durante su gira por Argentina, Uruguay y Perú.
El Papa, con víctimas de abusos
"El Papa se reunirá con algunas víctimas de abusos en América Latina. Estos encuentros responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, y de construir con ellos caminos de sanación accesibles", se explicó en Vatican News.
La comunicación añadió: "Durante su estancia de 12 días en Latinoamérica, al igual que en sus recientes viajes apostólicos a España y Francia, el papa León XIV se reunirá con varias víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia".
De todo esto habló Sergio Salinas en una entrevista con el periodista Oscar Campi en El Siete. Salinas recordó que en octubre del año pasado, él y otros miembros de la organización internacional ECA visitaron al Papa en el Vaticano y le contaron que nunca fueron recibidos. "Se mostró en desacuerdo y dijo que la Iglesia tenía con estar con las víctimas", resumió Salinas.
El abogado indicó también: "Cuando nos enteramos que León vendría a la Argentina le presentamos una nota a Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina). La respuesta de Colombo fue por un mail escueto y paupérrimo en el que decía 'hola, ya entregué la carta'. Y nada más".
Luego Salinas aseveró: "Hay gente que obstaculiza la comunicación con el Papa, El Próvolo es el caso más importante de la historia argentina, tiene condenas. Lo reconoció la Iglesia y lo reconoció el propio Colombo".
Después habló de "intermediarios oscuros que hacen lo imposible para que el sumo pontífice no se junte con nosotros" y en este caso mencionó específicamente al Opus Dei.
Finalmente refirió que "veníamos trabajando bien con la visita del Papa, hasta que se enfermó. No sé qué pasó, pero se acabaron las comunicaciones. Yo he sido muy amable siempre, pero me preocupa que la respuesta sea sólo el silencio".
En pocas palabras
- Sergio Salinas: el abogado denunció que hay "intermediarios oscuros" que obstaculizan la comunicación con el Papa.
- Caso Próvolo: Salinas criticó la "escueta y paupérrima" respuesta de Marcelo Colombo ante su nota para gestionar una reunión.
- Reunión con víctimas: El sumo pontífice expresó su deseo de reunirse con damnificados por abusos eclesiásticos durante su visita a Argentina.