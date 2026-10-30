Un abogado de las víctimas del Próvolo afirmó que "intermediarios oscuros" frenan la comunicación con el Papa

Sergio Salinas, abogado de las víctimas del Próvolo. Foto: Canal 7

El Papa, con víctimas de abusos

"El Papa se reunirá con algunas víctimas de abusos en América Latina. Estos encuentros responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, y de construir con ellos caminos de sanación accesibles", se explicó en Vatican News.

La comunicación añadió: "Durante su estancia de 12 días en Latinoamérica, al igual que en sus recientes viajes apostólicos a España y Francia, el papa León XIV se reunirá con varias víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia".

De todo esto habló Sergio Salinas en una entrevista con el periodista Oscar Campi en El Siete. Salinas recordó que en octubre del año pasado, él y otros miembros de la organización internacional ECA visitaron al Papa en el Vaticano y le contaron que nunca fueron recibidos. "Se mostró en desacuerdo y dijo que la Iglesia tenía con estar con las víctimas", resumió Salinas.

El abogado indicó también: "Cuando nos enteramos que León vendría a la Argentina le presentamos una nota a Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina). La respuesta de Colombo fue por un mail escueto y paupérrimo en el que decía 'hola, ya entregué la carta'. Y nada más".

Luego Salinas aseveró: "Hay gente que obstaculiza la comunicación con el Papa, El Próvolo es el caso más importante de la historia argentina, tiene condenas. Lo reconoció la Iglesia y lo reconoció el propio Colombo".

Después habló de "intermediarios oscuros que hacen lo imposible para que el sumo pontífice no se junte con nosotros" y en este caso mencionó específicamente al Opus Dei.

Finalmente refirió que "veníamos trabajando bien con la visita del Papa, hasta que se enfermó. No sé qué pasó, pero se acabaron las comunicaciones. Yo he sido muy amable siempre, pero me preocupa que la respuesta sea sólo el silencio".